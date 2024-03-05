صلاح محسن يقود تشكيل المصري أمام سموحة بالدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن تشكيل سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.



ويقود صلاح محسن، مهاجم الأهلي السابق، هجوم النادي البورسعيدي، في المباراة التي يُتوقع أن تكون قوية ومثيرة على غرار مباريات الفريقين طيلة السنوات الماضية.

تشكيل المصري أمام سموحة

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي ، محمد طارق ، أحمد أيمن منصور ، حسين السيد.

خط الدفاع: محمود حمادة ، معتز زدام.

خط الوسط الهجومي: ميدو جابر ، حسين فيصل ، فخر الدين بن يوسف.

الهجوم: الوحيد صلاح محسن.

بينما جاء احتياطي النادي البورسعيدي كالتالي:

عصام ثروت ، أحمد عيد ، عمرو سعداوي ، حسن علي ، أمادو با ، يوسف الجوهري ، سمير فكري ، غيلاس جناوي ، محمد الشامي.

الجدير بالذكر أن المصري يحتل الثالث بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الثامن ب 19 نقطة.