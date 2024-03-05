محافظ أسيوط يفتتح معرض مستلزمات رمضان

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معرض مستلزمات رمضان وعيد الأم بمقر نادي الشبان المسيحية بشارع النميس بحي شرق مدينة أسيوط لبيع السلع الغذائية والرمضانية والمنتجات اليدوية والملابس بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح بين 20 إلى 25 % في الفترة من 5 مارس وحتى 14 مارس 2024

وذلك تحت رعاية باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبالتعان والتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لخدمة مواطنيها وتلبية كافة احتياجاتهم من خلال إقامة أكبر عدد ممكن من المعارض والمبادرات التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم المواد الغذائية المتنوعة مثل "اللحوم البلدي الطازجة والمجمدات بأنواعها والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والشاي بأنواعه وكافة أنواع المواد الغذائية وياميش رمضان والتمور بأنواعها وبعض المشغولات اليدوية ومنتجات مستفيدي وعملاء جهاز تنمية المشروعات والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج بنسبة من 20 الى 25 % لتناسب إحتياجات المواطنين واطمئن على جودة المنتجات المعرضة بالمعرض ورخص أسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين تسهيلاً لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة في اطار جهود الدولة نحو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشاد المحافظ بجهود مسئولي جهاز تنمية المشروعات وجهاز الخدمة الوطنية موجهًا لهم الشكر على تنظيم المعرض الذي ينضم إلى سلسلة المنافذ التي تم افتتاحها لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم معلنًا دعمه لكافة الجهود في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك والمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وأكد اللواء عصام سعد إنه تم حتى الان افتتاح وتجهيز ما يقرب من 80 معرض ومنفذ وشادر لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والأحياء ومدينة أسيوط الجدية فضلا عن 11 منفذ ثابت تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة