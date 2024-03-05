ندوة تثقيفية لإعلام الداخلة عن ذكرى يوم الشهيد

نظم مركز اعلام الداخلة التابع للهيئة العامة للاستعلامات إحتفالية تحت شعار "يوم الشهيد .. ذكرى وإعتراف بالجميل" بمناسبة إحتفالات مصر بذكرى يوم الشهيد

في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أكد محسن محمد سيد بأن الهدف من هذه الاحتفالية هو الاعتراف بتضحيات الشهداء وتقديرهم، وإبراز دورهم الكبير في الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن والاستقرار.

وأوضح محسن بأنه من خلال هذه الفعالية يتم تسليط الضوء على تضحيات الشهداء ومساهمتهم الكبيرة في بناء مستقبل واعد للبلاد

وأشار محسن إلي أهمية الاحتفال بيوم الشهيد كتخليد واعتراف بتضحيات الشهداء من أجل الوطن والإنسانية. وأشار إلى أن الهدف من هذه الاحتفالية هو تسليط الضوء على دور الشهداء في تحقيق الاستقرار والحرية ودعم قيم التضحية والوفاء للوطن.

وأضاف محسن على أهمية نشر ثقافة الاعتراف بالجميل والامتنان لتضحيات الشهداء وتعزيز قيم التضحية والوفاء بالتراث الوطني.

وأوضح محسن بأنه تم تنظيم احتفالية بمناسبة "يوم الشهيد" تحت شعار "ذكرى واعتراف بالجميل"، وذلك بهدف تكريم وتخليد تضحيات الشهداء والاعتراف بتضحياتهم الجليلة من أجل الوطن.

وشدد محسن إلى أهمية الاحتفالية في نشر روح الوفاء والاعتزاز بتاريخ الشهداء وتعزيز الوعي بأهمية التضحية من أجل الوطن.

وأشاد محسن بالدور البطولي الذي قام به الشهداء في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأعرب محسن بأن الهدف من الاحتفالية هو تأكيد الولاء والانتماء للوطن، وإظهار الامتنان والاعتزاز بتضحيات الشهداء، مشيراً إلى أن الاحتفالية كانت مناسبة لتجديد العهد والولاء للدفاع عن الوطن والمضي قدماً في بناء مستقبل أفضل للجميع.

وقد أُقيمت الاحتفالية بمشاركة عدد كبير من المواطنين والشخصيات الرسمية والعسكرية، حيث تم خلالها تكريم عدد من أسر الشهداء وتقديم الدعم والاعتراف بتضحياتهم. كما شهدت الاحتفالية فقرات ثقافية وفنية تعبر عن فخر الوطن بشهدائه وتحية لتضحياتهم التي ستظل خالدة في ذاكرة الأمة.

وفي سياق متصل ذكر بيان رسمي لمركز إعلام الداخلة بأنه وفي إطار فاعليات قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بالاحتفال بهذه المناسبة

وقد تضمنت الاحتفالية التي استضافها معهد موط الأزهري الإعدادي والثانوي للبنين العديد من الفقرات من بينها ندوة تثقيفية لطلاب المعهد وفيلم تسجيلي طويل بعنوان "نسر مصر الشهيد عبد المنعم رياض"

وقد شارك في الندوة العميد أركان حرب محمد عبد المنعم حنفي مسئول بجهاز المشروعات الوطنية بمحافظة الوادي الجديد والشيخ طارق عبد المؤمن مدير معهد موط الأزهري للبنين وحضرها طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد ومدعوون من أبناء وأسر الشهداء وبدأت فاعليات الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية

وأكد العميد محمد عبد المنعم أن ثمة أسبابا عدة تدعونا للإحتفال بذكرى يوم الشهيد أهمها إعتزازنا وتقديرنا بدور ومكانة شهداء مصر عموما الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم من أجل أن تعيش مصر في عزة وإستقرار ، وكذلك إحياء لذكرى الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي إستشهد بين جنوده على الجبهة في التاسع من مارس عام 1969 ليقدم أعلى وأسمى آيات التضحية والفداء وليكون نبراسا ومثالا لشهداء مصر .

وأضاف العميد محمد قائلا بأننا نحتفل أيضا بهذه المناسبة من أجل غرس روح الولاء والإنتماء لدى الأجيال الحالية والشباب الذين لم يعاصروا هؤلاء الشهداء العظماء ونحثهم على التضحية من أجل الوطن وأن يكون هؤلاء الشهداء عبرة يحتذى بها للأجيال الحالية

وأشار العميد محمد إلي أنه يجب الإعتراف أيضا بأن ما تعيشه مصر من تطور وتنمية يعود أيضا لدور الشهداء فما كان للاستقرار والتنمية أن يتحققان في ظل وجود الإرهاب ولقدضحى شهداؤنا من القوات المسلحة وقوات الشرطة بأرواحهم لأجل القضاء على الإرهاب وإفساح المجال لتحقيق التنمية

وأوضح العميد محمد بأهمية إتاحة قصص الشهداء في وسائل الاعلام والمدارس والجامعات ليتعلم شبابنا وأبناؤنا معنى التضحية والفداء من خلال قصص هؤلاء الأبطال

وشدد العميد محمد علي دور الهيئة العامة للاستعلامات عبر مراكز الاعلام المنتشرة في المحافظات من خلال دأبها في مواكبة كافة المناسبات الوطنية والتجاوب مع كافة المتغيرات

ونوه العميد محمد إلي دعم الدولة والقيادة السياسية لأسر الشهداء يؤكد على تقدير الدولة والقيادة السياسية للشهداء واعترافا بدورهم وماقدموه من تضحيات من أجل رفعة الوطن

وتناول العميد بالتفصيل دور الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض مع القوات المسلحة ومواقفه التي لاتنسى وكيفية استشهاده ، كما تناول دور العديد من شهداء مصر أيضا ومن بينهم الرائد عاطف السادات شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات والبطل احمد المنسي والبطل احمد حمدي والبطل خالد المغربي

وأكد مدير المعهد الشيخ طارق عبد المؤمن أن الاحتفال بذكرى يوم الشهيد يعيد للذاكرة ما قدمه شهداء مصر الأبطال من تضحيات وبطولات لأجل وطنهم ، مقدما التهنئة لكل المصريين بهذه المناسبة الغالية .

وفي ختام الاحتفالية شاهد الحضور فيلما تسجيليا عن البطل الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض ، وفيلما تسجيليا آخر يظهر دور الشهيد ومنزلته واهتمام الدولة ودعمها لأسر الشهداء.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة