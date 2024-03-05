البنك المركزي يعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لـ 35.311 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.311 مليار دولار في فبراير مقابل 35.25 في يناير، وذلك وفقًا لخبر عاجل أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.