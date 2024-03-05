عروض "مسرح الجنوب" تبهر الأطفال بقرية الإشراف الشرقية

يستمر مهرجان "مسرح الجنوب" في تقديم عروض وفاعليات مسرح الطفل بقرية الاشراف الشرقية، حيث يستضيفُ مركز شباب الدوما عروض وفعاليات مهرجان "مسرح الجنوب" الخاصة بعروض مسرح الطفل، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير للمهرجان في دورته الثامنة، وتفاعل الصغار، والكبار مع عروض العرائس والأراجوز وأتوبيس الحكي والمكتبة المتنقلة التى قدمتها فرق المهرجان.



وشارك الأطفال مع عرض مسرح الشارع، الذى قدمه الفنان الجزائري "مهدى قاصد" بعنوان "فرحتنا في قنا"،

ويقدم "قاصدي" العديد من الألعاب الدرامية الخاصة بالأطفال، وتفاعل الأطفال مع الألعاب الذهنية التى تستهدف الارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية، بالإضافة لعرض عرائس "الماريونت" التي يقدمها على أنغام موسيقى عبد الحليم حافظ.



ومن تونس يستضيف المهرجان عرض "البهلوان" التونسي، والذى يقدمه الفنان "نوار الدويوى" والفنانة "قمر"، بالإضافة لعروض الأراجوز المصري الذي يقدمه المركز القومي للطفل.



ويهدي المهرجان للأطفال الكثير من دوريات مجلة "سمير" التابعة لدار الهلال، وقدمت مؤسسة مصر الخير الكثير من الهدايا والألعاب للأطفال.

وينظم المهرجان مؤسسة" س" للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بقصر ثقافة قنا.