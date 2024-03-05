حبس المتهمين بسرقة "توك توك" بكرادسة 4 أيام

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهمين بسرقة “توك توك” من مالكه والتعدي عليه بالضرب بدائرة مركز شرطة كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة، بسرعة التحريات حول المتهمين بسرقة "توك توك" من مالكه، بعدما تم القبض عليهم للوقوف على نشاطهم.

وكانت قد تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهمين بسرقة “توك توك” من مالكه والتعدي عليه بالضرب، بدائرة مركز شرطة كرادسة.

تعود الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة كرادسة شمال محافظة الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال شخصين بهما إصابات نتيجة تعدي بسلاح أبيض وادعاء تعدي مجهولين ومقيمين بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابين أفادا بأنهما أثناء سيرهما بمركبة توك توك ملك المصاب الأول وبرفقته المصاب الثاني، فوجئوا بـ 3 أشخاص تعدوا عليهم بالضرب وقاموا بسرقة “التوك توك” ولاذوا بالفرار.



وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 متهمين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.