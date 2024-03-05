محافظ القليوبية يجتمع بملاك العقارات المطلة على الطريق الدائري بحي شرق شبرا الخيمة

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماعا بمكتبه بديوان مدينة شبرا الخيمة مع ملاك وساكني العقارات المطلة على الطريق الدائري بنطاق حي شرق شبرا، لبحث سرعة الانتهاء من تطوير ودهان الواجهات وذلك لإبراز المظهر الحضاري لتلك العقارات بعد الانتهاء من مشروع توسعة الطريق الدائري .

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن الدولة أنفقت المليارات على مشروع توسعة الطريق الدائري، وواجب وطني علينا جميعا الوقوف جنبا إلى جنب ومنع أي مظاهر عشوائية تشوه المظهر الحضاري لمسار الطريق، مؤكدا أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم التي يحتاج إليها المواطنون لإنهاء أعمال التطوير والدهانات لتظهر بالشكل الحضاري اللائق .

وناقش المحافظ خلال الاجتماع أيضا ملف التعويضات للعمارات التي تم إزالتها والعمارات التي سيتم إزالتها لإنشاء طريق الخدمة أسفل الطريق الدائري، مشيرا أنه تم إستعجال الهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة المساحة لسرعة صرف التعويضات المستحقة خلال الفترة القليلة المقبلة .

وتطرق المحافظ خلال إجتماعه إلى أن محافظة القليوبية تعمل على قدم وساق للنهوض بمنظومة رفع القمامة، حيث تم التعاقد مع أحد الشركات التي تقوم بدورها بجمع القمامة من أمام المنازل حيث طالب المحافظ المواطنين أصحاب تلك العقارات بعدم إلقاء القمامة بالشوارع الرئيسية والاكتفاء بوضعها بصندوق خاص أمام منازلهم، وستقوم الشركة بعمل ثلاث ورديات على مدار اليوم لجمع القمامة ونقلها إلى المقلب الوسيط، وتعد منظومة النظافة الجديدة بمدينة شبرا الخيمة طفرة جديدة وتحسن ملحوظ بمستوى النظافة العام شعر به المواطن في وقت بسيط وسترتفع نسب التحسن بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة .

جاء الاجتماع بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور محمد عبد الله مدير وحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة .