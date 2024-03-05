وليد توفيق: ألحان حلمي بكر تركت بصمة لا تنسى في تاريخ السينما

حرص الفنان وليد توفيق على توديع الموسيقار الراحل حلي بكر، وذلك عبر صفحته علي موقع انستجرام وكتب قائلًا: وداعاً حلمي بكر .. وداعاً لأجمل الأيام وأروع الألحان .. سأفتقدك كثيراً .. وداعاً يا صديقي المبدع .. ستبقى ذكراك خالدة في قلوبنا.. وهذه مقتطفات لبعض الأغنيات التي لحنها لي الراحل حلمي بكر .. أعمال أحبها جمهوري مع هدى سلطان وليلى علوي وآثار الحكيم وفيفي عبده وغيرهم من كبار النجوم .. أعمال من ألحانه تركت بصمة لا تنسى في تاريخ السينما المصرية .

وكان طرح مؤخرا النجم وليد توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية تحت عنوان "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وهى من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.

بينما انتهى النجم وليد توفيق من تصوير كليب أغنية "مصر يا أم السلام"، حيث قدمها فى السابق وغناها فى الحفلات على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها فيديو كليب وقام بتصويرها فى الأهرامات.

وكان الموسيقار حلمي بكر رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

قدم الموسيقار الراحل حلمي بكر العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب، ومنهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوى، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربى.



كما قدم حلمي بكر أكثر من 1500 لحن موسيقى مع كبار المطربين والمطربات فى العالم العربى، كما قدم نحو 48 لحنا لمسرحية غنائية اشهرها سيدتى الجميلة، وموسيقى فى الحى الشرقى، وحودايت.



خاض الموسيقار حلمي بكر، العديد من الصراعات والحروب ضد أغاني المهرجانات، كما دافع عن الأغنيات القيمة.



ووضع حلمي بكر الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات، ولم يكتف بذلك ولكنه ظهر بشخصيته الحقيقة فى 5 أعمال فنية آخرها فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذى تم عرضه العام الماضي، وسبق وظهر بشخصيته فى مسلسل "عمر ودياب"، "المشخصاتي 2"، "عندليب الدقى"، "عدوية".



انفعال مصطفى كامل

وكان انفعل الفنان مصطفى كامل فى فيديو نشره على حساب نقابة المهن الموسيقية عبر فيس بوك قائلًا: "لكل الناس اللى كانت سيباه الاستاذ حلمى مات".

وكان نعى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة الموسيقار حلمي بكر الذي رحل عن عالمنا.

وأصدرت النقابة بيانًا قالت خلاله: البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي ينعي الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية واعضاء مجلس الإدارة الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر وندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان.



وكان الموسيقار الكبير حلمي بكر تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الأزمات، بدأها في يناير من العام الماضى، عندنا أعلن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها إلى العناية المركزة، إذ كان يعانى وقتها من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، بالإضافة إلى مشاكل في القلب