رئيس الجزائر يبحث مع نظيره الموريتاني قضايا راهنة على الصعيد الإفريقي

بحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مع الرئيس الموريتاني، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، عددا من المسائل والقضايا الراهنة على الصعيد الأفريقي.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها تبون مع الرئيس الموريتاني، اليوم الثلاثاء حسبما ذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان.

وأوضح البيان أن الرئيس الجزائري أطلع نظيره الموريتاني على اللقاء المغاربي الثلاثي الذي جمع رؤساء كل من الجزائر تونس وليبيا عقب القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي احتضنته الجزائر.

وبحسب البيان، جدد تبون للرئيس الموريتاني خلال المكالمة تهانيه بانضمام بلاده إلى منتدى الدول المصدرة للغاز.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه تطرق -خلال محادثاته مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي- إلى الظروف الاستثنائية على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانعكاساته على السلم والأمن في المنطقة.

وأوضح تبون أنه تم التباحث مع الرئيس الإيراني حول مستجدات منطقة الساحل الأفريقي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية انطلاقا من العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.

وثمن الرئيس الجزائري مواقف الإدارة الإيرانية الداعمة للشعب الفلسطيني ورفضه لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمت وتواطؤ دولي، مشيرا إلى أنه تمت مواصلة التنسيق حول القضية الفلسطينية، وتجديد التأكيد على إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

فيما أكد الرئيس الإيراني تطابق وجهات النظر بين البلدين فيما يخص نصرة الشعوب المظلومة، خاصة الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تقدير مقاومة الشعب الفلسطيني الذي يواجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وبخصوص العلاقات الثنائية الجزائرية-الإيرانية، أكد الرئيس الإيراني أنها "متجذرة"، موضحا أهمية "توسيع العلاقات الاقتصادية باستغلال الطاقات الشبانية في كلا البلدين.

القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

كما أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، في تصريحات سابقة أن للغاز‬⁩ الطبيعي دورا هاما في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة، وقال إن الجزائر تدرك مع كل الشركاء أن الغاز الطبيعي مصدرا ⁧‫للطاقة‬⁩ ميسور التكلفة.

وأشار تبون، خلال كلمته أمام القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة بالجزائر، إلى أن التحديات اليوم تتطلب تعزيز الحوار والعمل متعدد الأطراف لتحقيق الأهداف التي وضعناها لدى تأسيس منتدانا.

‏وأكد أنه هذه القمة، تمثل فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح ⁧‫المنتجين‬⁩ والمستهلكين للغاز في آن واحد.

وأضاف أن الجزائر تتطلع إلى العمل الوثيق مع الدول المصدرة للغاز للارتقاء بالمنتدى وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.