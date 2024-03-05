إعلان اسماء الفائزين في مسابقة القصة القصيرة بتعليم قنا

اعلن ناجح عبد الحميد موجه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بقنا، اسماء الفائزين في مسابقة القصة القصيرة عمر الفاروق، والتي نظمت لطلاب المرحلتين الإعدادي والثانوي، واضاف عبد الحميد ان الطلاب تأهلوا لخوض التصفيات النهائية بالوزارة .

حصلت خلود مبارك ابو الوفا الطالبة بمدرسة ابو مناع بحري الاعدادية بنات التابعة لإدارة دشنا التعليمية على المركز الاول ، والطالبة زينب ابو الحسن احمد محمد بمدرسه الشهيد فؤاد الاعداديه إدارة قفط التعليمية على المركز الثاني عن المرحله الاعدادية .

بينما حقق المركز الأول للمرحلة الثانوية بلال احمد حسين بمدرسة الشهيد حسني عبادي الثانويه إدارة الوقف التعليمية ، والمركز الثاني الطالبة مصطفي محمود عمر جبر بمدرسة البحري قمولا الثانوية المشتركة إدارة نقادة التعليمية .

نظمت المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، وإشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية و أعضاء مكتب توجيه عام المكتبات بالمديرية ومعسكر قنا الدائم .