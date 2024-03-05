أبو الغيط يلتقي بلجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول مساعدة السودان للخروج من أزمته

استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء باللجنة رفيعة المستوى المعنية بالسودان التابعة للاتحاد الافريقي برئاسة السيد محمد بن شمباس وعضوية كلاً من السيدة سبيسيوسا وانديرا كازيبوي، نائب رئيس أوغندا الأسبق، والسيد فرانسيسكو ماديرا الممثل الخاص السابق لرئيس المفوضية الإفريقية إلى الصومال حيث بحث الجانبان جميع جوانب الأزمة السودانية المستمرة منذ اكثر من ١٠ اشهر.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن السيد بن شمباس قدم شرحاً وافياً حول طبيعة عمل اللجنة والخطوات التي تنوي القيام بها لمساعدة السودان للخروج من أزمته، وطالب السيد بن شمباس والسادة أعضاء اللجنة بالتعاون الوثيق مع الجامعة العربية في هذا الشأن.



وقال رشدي أن السيد بن شمباس أطلع السيد الأمين العام على نتائج لقائه مع الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في بورسودان.

وأضاف المتحدث الرسمي ان أبو الغيط اكد خلال اللقاء على ضرورة الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار بشكل سريع، وذلك لإنقاذ الدولة السودانية التي لحق ببنيتها التحتية دمار كبير خاصة في العاصمة الخرطوم بسبب القتال الدائر، وكذلك لإنقاذ الوضع الانساني المتردي، والذي أدى إلى تحويل ملايين السودانيين الى لاجئين ونازحين.

واستعرض أبو الغيط الجهود التي تقوم بها الجامعة في هذا الخصوص مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأفريقي، معرباً عن تقديره لكافة المبادرات الدولية المختلفة لحل الأزمة السودانية ، ومذكراً بضرورة التعاون والتنسيق مع حكومة جمهورية السودان لإنجاح هذه المساعي.