تترات رمضان 2024| الراب يدخل في الدراما بصوت "بيري"

تدخل مغنية الراب “بيري” عالم التتر الرمضاني لموسم 2024، من خلال مسلسل “لانش بوكس”، وهي المشاركة الغنائية الأولى لها في هذا المجال.

تقدم بيري الأغنية بعنوان “عفاريت” وهي من كلماتها وألحانها، ويقول مطلعها "الستر والصحة و8 مليون، بعتر خمستاشر باكو في اليوم، معرض بورش وكده كده ذهب زود على دول اتنين تلاته مور، والخطة،الفخمة دي جايبة نصيبها، الفرصة جت لنا جت في طريقنا،وزته جمجمته ييجي عالسكة، توء توء، اصحى ولا.

شاركت بيري مؤخرًا في أغنية “مملكة” مع أبيوسف التي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، ولها العديد من إصدارات الراب التي أدخلتها المجال بنجاح.

تفاصيل مسلسل لانش بوكس

مسلسل لانش بوكس هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي Good Girls، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

تدور أحداث مسلسل لانش بوكشة 30 حلقة عن 3 سيدات تجبرهن الظروف على التورط في جريمة سرقة وتتوالى عليهم الأحداث والمفاجآت في قالب كوميدي اجتماعي.

قصة مسلسل لانش بوكس

حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.