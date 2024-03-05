كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم تعقد ندوة ذاتية بعنوان "باقى من الزمن ساعة"

شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الإجتماعية بالفيوم، فعاليات ندوة ذاتية تحت عنوان ( باقي من الزمن ساعة ) والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الندوات الذاتية الثاني عشر 2024 تحت شعار مكافحة الفساد والتحديات الإقتصادية في مصر ( رؤى وحلول شبابية ) ، وحاضر خلال الندوة الطالبة ذكرة صلاح بالفرقة الرابعة، بحضوراحمد رشاد القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والمستشار محمود عبد التواب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك اليوم الثلاثاء .

رؤية مصر

تحدثت الطالبة ذكرى صلاح عن أبعاد رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تتمثل في أبعاد إقتصادية و إجتماعية و سياسية ، كما قامت بشرح بعض أشكال الفساد الإقتصادي في السوق المصري مثل الرشوة وغسيل الأموال والمحسوبية والإبتزاز والإحتكار ، وتناولت أيضاََ الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة كافة أنواع الفساد وأشارت إلى ضرورة التكاتف والتضامن بين المواطنين في مواجهة الفساد من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات تتم للقضاء نهائياََ على الفساد بجميع أنواعه .

يذكر أن لجنة التحكيم لمهرجان الندوات الذاتية الثاني عشر برئاسة الأستاذ الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وعضوية كلاََ من الدكتور بيومي طاحون والدكتور محمد كمال والدكتور مي مواهب .

















