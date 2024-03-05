سفيرة النرويج: مشروع الطاقة الشمسية بمجمع الألومنيوم شمال قنا يُسهل التصدير

كشفت هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة، إن مشروع الطاقة الشمسية بمجمع الألومنيوم الصناعي، يهدف إلى لتوفير الطاقة المتجددة اللازمة لتحويل جزء من إنتاج مصنع الشركة بنجع حمادي.

إلى منتج أخضر يسهل تصديره إلى دول أوروبا وعدد من الدول الأخرى المهتمة بخفض البصمه الكربونية للمنتجات التى تدخل اسواقها.

وأعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإتفاق مع شركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية، لإقامة محطة طاقة شمسية بطاقة 2 جيجاوات.

المحافظ خلال استقبال السفيرة

1.1 مليار دولار استثمارات المشروع:

لإنتاج الكهرباء وتغذية المجمع الصناعي بنجع حمادي بالقرب من مصنع إنتاج الألومنيوم، بمركز نجع حمادي، شمال قنا، بحجم استثمارات يقدر بحوالي 1,1 مليار دولار امريكى.

واستقبل المحافظ، سفيرة الترويج لدي القاهرة، وعرض خطة الشركة لتطوير وتنفيذ المشروع وما سوف يستلزمه ذلك من تعاون بين الجانبين، وكذا التشاور بشأن تخصيص المساحة المطلوبة لإقامة محطة الطاقة الشمسية.

بيّن المحافظ، بأن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة (النظيفة) ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء اللازمة للاستخدامات الصناعية.

الطاقة الشمسية والرياح:

وقالت هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة، إن شركة “سكاتك إيه إس إيه” تعمل على تطوير عدد من المشروعات الأخرى بمصر خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وتخزينها وطاقة الرياح.

واستكملت السفيرة، الشركة خلال شهر فبراير الماضي قامت بتوقيع اتفاق تعاون مع شركة مصر للألومنيوم التابعة لوزارة قطاع الأعمال المصرية بهدف تطوير محطة طاقة شمسية ضخمة بقدرة 2000 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 1,1 مليار دولار امريكى.

وقال الدكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور محمود العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الألومنيوم، إن المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم.

لزيادة الإنتاج وإدخال صناعات جديدة، تتوافق مع معايير التصنيع العالمية واشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والالتزام بالقواعد الجديدة للحد من الكربون.