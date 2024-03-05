عقب زيارة وزير الصحة.. نقل ومحاسبة مسؤولي مستشفى بلبيس المركزي

أعفى لدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير مستشفى بلبيس المركزي، وتكليف الدكتور أنور أحمد شاهين مديراً للمستشفى، مع تكليف الدكتور صبحي الخوانكي من إدارة الطب العلاجي بالمديرية، بالإشراف الكامل على المستشفى.

جاء ذلك عقب زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المفاجئة لمستشفى بلبيس المركزي، وتوجيه ببعض الملاحظات.

وقام وكيل الوزارة بتفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وعاي عددً من الأماكن لنقل بعض التخصصات الطبية بقسم العيادات الخارجية، وإعادة توزيع العيادات لاستيعاب التردد العالي من المواطنين عليها، وتنفيذ كافة توجيهات الوزير.

وقرر وكيل الوزارة، إعفاء ونقل الصيدلي الأول خارج المستشفى، وتكليف مدير عام الصيدلة ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية، ومديرة الإدارة الصحية ببلبيس بإخلاء طرف عدد ١٠ صيادلة بصيدليات «نفقة الدولة، والرئيسية، والخارجي المجاني»، والصيدلي الأول، وإعادة توزيعهم خارج المستشفى، وإحالة رئيس قسم الاستقبال والطوارئ إلى التحقيق بالشئون القانونية، كما كلف وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بالتواجد على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة.

وكان عبد الغفار قد تفقد خلال زيارته أقسام مستشفى بلبيس المركزي، ومنها: شباك التذاكر، وقسم الاستقبال والطوارىء، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والأشعة، والصيدلية، العلاج الطبيعي، الباطنة، العظام.

وانتقد وزير الصحة خلال زيارته؛ تعطل جهاز الاشعة، وتكدس المواطنين أمام شباك صرف الأدوية، وأطلع على دفتر العمل الخاص به، واستمع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، واصطحابهم إلى الأقسام المختصة بشكوى كل منهم، للوقوف على المشكلة وأسبابها، واطلع الوزير على الوصفات الدوائية، وقام بمقارنتها بالمتوفر داخل الصيدلية، وأسباب إبلاغ المرضى عن عدم توافر الأدوية، موجهاً بصرف الدواء اللازم لغير القادرين، مشيرا إلى توزيع العيادات الخارجية إلى اماكن تستوعب التردد العالي للمواطنين.

وأبدى خلال زيارته ملاحظاته والتي قام على إثرها باتخاذ عدد من الإجراءات، منها تحويل مدير صيدلية المستشفى، وطاقم الاستقبال والطوارئ للتحقيق الفوري، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، نظرا لشكوى بعض المواطنين من عدم انتظام صرف التذاكر، مؤكدًا عدم التهاون في حق المريض في هذا الشأن، ومحاسبة المقصرين، كما وجه بالتحقيق العاجل في نقص بعض المستلزمات الطبية بالمستشفى، والتي تؤثر على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.

وفي نهاية الزيارة أجرى الوزير اتصالاً بالدكتور هشام مسعود، للوقوف على أسباب تلك الملاحظات، ووجه بإعادة توزيع الأطباء على اقسام المستشفى، لاستيعاب التردد، واستخدام الغرف المتاحة بالمستشفى، لحل مشكلة الزحام في العيادات.

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