قرار جديد في واقعة مزور الشهادات العلمية بالعبور

أمر قاضى المعارضات بالقليوبية، بحبس شخص في مدينة العبور 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامه بتزوير شهادات دراسية باسمه، تفيد حصوله على درجات علمية بغرض تأسيس شركة.

قرار جديد في واقعة مزور الشهادات العلمية في العبور



ورودت معلومات لرئيس مباحث الأموال العامة، بقيام شخص بتزوير شهادات دراسية باسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية، تفيد بحصوله على درجات علمية مختلفة في العديد من المجالات بغرض العمل بكبرى الشركات بالبلاد.



تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وأسفرت جهوده عن قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات بغرض إنشاء شركة وتساعدة على التردد على العديد من الجهات الحكومية بالبلاد للتصديق على الشهادات المزورة لرغبته فى إنشاء شركة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزته شهادات دراسية متنوعة مزورة وأدوات التزوير جهاز حاسب آلى لاب توب وطابعة ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.



وكثفت أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية غارقة في بحر شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة للتحقيق والتي صرحت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شخص مجهول الهوية في بحر شبين القناطر.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتبين أنه مجهول الهوية، وحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة تولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.