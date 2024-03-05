أصالة تنفر من التصميم الأصلي للفستان وتجري هذا التعديل

خضعت النجمة السورية أصالة نصري لجلسة تصوير جديدة بأحدث صيحات موضة فساتين 2024 ونشرت مجموعة من صورها عبر الإنستجرام لتكن دائما التواصل مع متابعيها وجمهورها.

النجمة السورية

أصالة نصري

وحرصت أصالة أن تطل بإطلالة ناعمة مفعمة بالأحتشام، حيث ارتدت فستان طويل، محدد الخصر بحزام عريض باللون الذهبي مصنوع من الجلد المبلّل المصبوب ليلف الخصر، بأناقة زخرفات الأحجار الملونة واللآلئ المتدلية التي تتوسطُه، الفستان حمل توقيع كريكور جابوطيان وصمم من قماش الحرير وفضلت ان تعدله وتضع له أكمام طويلة ليتناسب مع طبيعة ذوق شعب البحرين.

النجمة السورية أصالة نصري

انتمى الفستان الي مجموعة جابوطيان التي تحمل اسم الفصل العاشر.

النجمة السورية أصالة نصري

ودائما ما تنجذب أصالة للأزياء الراقية التي تتناسب مع شخصيتها المتجددة والمحبه للحياة وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب صاحبات الذوق الراقي بأستمرار.

النجمة السورية أصالة نصري

أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها للوراء بشكل ناعم بأنامل مصفف الشعر Tony Sawaya ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه بتوقيع خبير التجميل محمد الحداد.

النجمة السورية أصالة نصري

وعلقت على الصور، قائلة: " ماأجمل الفرح لأحباب إلهم بالروح أعلى مطرح وبالقلب أغلى ..أهل وأصحاب فضل منهم تعلّمت وفيهم بكبر .. كلمة بحبهم قليله لأنّي لولاهم ماكملت حب الناس كلها وقول يمكن يطلع من هالناس حدا متلهم بيستاهل من الحب كتير والإحترام والوفاء والإمتنان اللي بقلبي إلهم كتير كبير .. بدعي ربي يديم أفراحك ياوطني اللي غيّر وفرق بمشواري كلًه للبحرين بقلبي كلّ الأمنيات بدوام السعاده والفرح والإستقرار بدياركم الطيًبه".

النجمة السورية أصالة نصري

من ناحية أخرى، سجلت أصالة تتر مسلسل "نعمة الافوكاتو"، المقرر عرضه في رمضان 2024، ومن بطولة مي عمر، ومن تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي، وإنتاج مها سليم سيليميديا، وتقدم أصالا أغنيتين الأولى بعنوان "الجوكر"، من كلمات حسام طنطاوي، وألحان خالد نبيل، كما تقدم أغنية التتر بعنوان "الحظ"، وهي من كلمات محمد عبد المنعم، وألحان مدين، وتوزيع أماديو.

أصالة

أصالة نصري (15 مايو 1969 -)؛ مغنية سورية، تعدّ واحدة من أكثر المغنيات العربيات شعبية وشهرة.

حياتها

ولدت في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها، تحديدًا في حي أبو رمانة. والدها هو الفنان «مصطفى نصري»، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، وأيهم، وريم التي دخلت مجال الغناء، وأنس. كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتي حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت «المحبة والولاء» الذي أقيم في المنامة احتفالًا بالعيد الوطني للبحرين في عام 2005، وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى. كانت بداية نشاطها مع قليل من الأغاني الموجهة للطفل ثم توالت الأغاني والألبومات.

النجمة السورية أصالة نصري

بدايتها الفنية

سطع نجمها منذ صغرها حيث بدأت الغناء وهي في الرابعة بالإعلانات على شاشة التلفزيون السوري ومن أشهر أعمال طفولتها هو غناء مقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية، بالإضافة إلى أنها غنت الأناشيد وغنت للأطفال في المناسبات الوطنية السورية، ورعاها والدها مصطفى نصري في هذا المجال توفي والدها في عام 1986 وكان لوفاته أثر كبير على حياتها، فتوقفت عن الغناء لمدة ثلاث سنوات وكانت بمثابة الأب الروحي لإخوتها الصغار ريم وأماني وأنس وأيهم والمسؤولة عنهم.

ذاع صيتها في العالم العربي بعد صدور أغنيتها أسمع صدى صوتك بعام 1991، وهذه الأغنية من شعر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لصوتها بنبراته القوية أثر كبير في أغانيها. شاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية وكذلك تمت استضافتها في الكثير من البرامج التلفزيونية وكانت إطلالتها ذات تأثير كبير على الشاشة لدى المشاهدين.

دور والدها في اكتشافها

اكتشفها والدها مصطفى نصري والذي كان مغنيًا مشهورا بتلك الفترة، حيث عاشت في مدرسة والدها الغنائية وتتلمذت على يديه ورعاها في ذلك المجال، وقد وجد بها الصوت القوي واكتشف ذلك عندما كان عمرها أربع سنوات، بدأت الغناء وعمرها سبع سنوات وذلك من خلال تقديم أغاني والدها، وبعدها في قصص عالمية «قصص الشعوب»، وقامت بالغناء للأطفال في المناسبات الوطنية بالإضافة إلى أنها شاركت في غناء الأناشيد القومية.