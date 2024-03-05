«عتبات البهجة» دراما أدبية تناقش قضية الأجداد

يعود النجم الكبير يحيى الفخرانى من جديد للدراما رالرمضانية خلال الموسم الدرامى الرمضانى الجديد 2024، من بوابة عمل جديد بعنوان «عتبات البهجة»، وهو العمل الذى يقدمه النجم الكبير لأول مرة فى موسم رمضان على شاكلة الأعمال الـ 15 حلقة.

يحيى الفخرانى ليس مجرد نجم يشارك فى موسم رمضان، وأيضاً لا يمكن وصفه فقط بأحد عمالقة الموسم، فهو عميد الدراما العربية مهما اختلفت الجيال أو ظهر المنافسون، ولا شك أن تواجده فى الموسم يضيف هوية خاصة للدراما المصرية ويخشى منافسوها مجرد التفكير فى الزحام على الريادة المصرية.

بعد مشوار طويل من الأعمال الدرامية الكبيرة والمهمة، قرر الفنان الكبير عدم التواجد إلا من خلال شخصية جديدة وموضوع مهم، مع الأخذ فى الاعتبار بالابتعاد عن نوعيات معينة من الأعمال بعد الإبحار فى أعماقها بنجاح كبير على مدى سنوات مشواره الفنى العريق، حتى كان الاستقرار على مسلسل «عتبات البهجة»، الذى يدور فى إطار إجتماعى ورسالة إنسانية بعلاقة الأجداد والأحفاد، ويمكننا القول إنه موضوع بالرغم من تواجده بشدة فى جميع مجتمعات العالم، إلا أنه المرة الأولى الذى يتم تسليط الضوء عليه، وبناء سيناريو كامل لمناقشته، ولكن لا يمكن أن يصيبنا الاندهاش لأنه عمل فنى يحمل اسم النجم الكبير يحيى الفخرانى.

مسلسل «عتبات البهجة» بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخى، هنادى مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسى، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية «عتبات البهجة» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج العدل جروب.

فى هذا الملف يعرض «الوفد» رؤية نجوم مسلسل «عتبات البهجة» المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2024.

يحيى الفخرانى: «ورق مناسب» فى وقت يصعب فيه الاختيار

يحيى الفخراني

النجم الكبير يحيى الفخرانى قال عن مسلسله الجديد: بعد مشوار طويل من الأعمال الدرامية وتقديم مختلف الشخصيات أصبح الاختيار أمرًا صعبًا للغاية، ولذلك أصبح أيضاً من المستحيل التواجد بشكل سنوى فى موسم دراما رمضان، خاصة أن هناك عدة موضوعات قررت عدم الإبحار فى أعماقها من جديد، مثل الإطار الصعيدى، وذلك من منطلق شعورى أنى قمت بتقديم كل شىء يمكننى تقديمه فى هذا الإطار، وهذا ما يعقد مسألة الاختيار والاستقرار على عمل جديد بالنسبة لى، حتى وجدت سيناريو «عتبات البهجة»، عمل يحمل الطابع الأسرى ويمكن للعائلة بأكملها الالتفاف حوله والجلوس لمشاهدته فى شهر رمضان، ولذلك وجدته العمل المناسب.

وعن تقديم عمل يتضمن 15 حلقة فقط، قال: الأساس دائمًا بالنسبة لى هو الورق، والقصة لا تتحمل أكثر من هذا العدد من الحلقات، ولذلك عند تقديمه على مدار 30 حلقة سيكون من الصعب تقبل الناس له، ولذلك لا أرى أى مخاطرة فى تقديمه فى 15 حلقة ولكن المخاطرة الحقيقية هى تقديمه 30 حلقة.

مجدى أبوعميرة: عمل بكل تقاليد وعناصر الريادة المصرية

مجدي ابوعميرة

ومن جانبه قال المخرج مجدى أبوعميرة مخرج المسلسل: سعيد للغاية بالعودة للعمل مع النجم الكبير يحيى الفخرانى الذى يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وينتظر الجمهور مشاهدته فى الشهر الكريم.

وأضاف: مسلسل «عتبات البهجة» قصة مميزة ومختلفة للأديب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو مبدع كبير الدكتور مدحت العدل، ولذلك هو عمل بكل تقاليد وعناصر ريادة الدراما المصرية، وهذا ما حمسنى له كثيرًا منذ اللحظة الأولى للعمل.

وتابع المخرج الكبير حديثه قائلًا: أريد أيضاً توجيه الشكر لجهة إنتاج المسلسل «العدل جروب»، التى وفرت لنا كل سبل النجاح والإبداع، فتعاونت معهم فى كثير من الأعمال على مدار سنوات مشوارى الفنى، وحققنا العديد من النجاحات، وأتمنى أن يكتب مسلسل «عتبات البهجة» نجاحًا جديدًا فى مشوار أعمالى معهم ومشوارى مع الدراما المصرية.

د. مدحت العدل: فكرة جمال العدل والبعد الدرامى مختلف عن القراءة

مدحت العدل

الدكتور مدحت العدل تحدث عن صياغته لسيناريو وحوار مسلسل «عتبات البهجة»، قائلًا: قراءت رواية عتبات البهجة ووجدت نفسى مرتبط بها بشكل كبير، فهى أثارت إعجابى وحمستنى لصياغتها فى شكل سيناريو وحوار عمل فنى لأنها رواية لديها رؤية فلسفية كبيرة وقيم إنسانية ولكن تمت صياغة السيناريو ببعد درامى، لأن تجسيد رواية فى عمل درامى يجب أن تكون له أبعاد مختلفة عن قراءة الرواية

وأضاف: لدى رؤية تليفزيونية ودرامية واسعة ولكن الإشراف على العمل والكتابة يكون تحت إشراف الورشة الخاصة بى والتى تكون تحت إشرافى أولًا، وبها عدد من الطلاب المتدربين تحت إشرافى وأعمل معهم ونراجع العمل ونصحح ونبنى العمل من نقطة البداية حتى نصل لأحسن مستوى.

وعن العمل مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى والمخرج مجدى أبوعميرة، قال: فى الحقيقة صاحب الفكرة هو جمال العدل، وتحمست لها كثيرًا لأنهم من أهم القامات الفنية والدرامية فى مصر والوطن العربى وأتمنى أن تكون النتيجة على قدر المجهود وينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد فى موسم دراما رمضان.

صلاح عبدالله: سعيد بالعمل وسط مجموعة من المبدعين

صلاح عبدالله

وتحدث الفنان القدير صلاح عبدالله عن مشاركته النجم الكبير يحيى الفخرانى بطولة «عتبات البهجة»، وقال: عودة منذ سنوات للعمل مع صديقى النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث كان اللقاء الفنى الأخير بيننا من خلال مسلسل «سكة الهلالي» منذ سنوات، وفى الحقيقة سعيد للغاية للعمل وسط مجموعة كبيرة من النجوم والمبدعين، تحت قيادة المخرج مجدى أبوعميرة والسيناريست الكبير مدحت العدل، وأشكر جهة الإنتاج التى منحتنى هذه الفرصة.

وأضاف: أجسد شخصية دكتور صيدلى على المعاش يسمى «عرفان»، وهو صديق يحيى الفخرانى فى مسلسل عتبات البهجة، وهم أصدقاء ولديهم مشكلات كثيرة جدًا ليس لها حصر، لافتًا إلى أنه على علاقة قوية جدًا وشخصية تمتد من زمن طويل جدًا.