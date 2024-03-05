الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حرب التجويع تحصد أرواح الأطفال في غزة.. فيديو

استشهد الطفل يزن
استشهد الطفل يزن الكفارنة بسبب الجوع

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وفاة 15 طفلًا فلسطينيًا في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة بسبب الجوع والجفاف. 

 ويُظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" في 3 مارس الأطفال برفقة ذويهم في مستشفى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 

كما يصور الفيديو الطفل يزن الكفارنة الذي تحول جسده إلى هيكل عظمي قبل يوم واحد من وفاته بسبب سوء التغذية في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم الأحد. 

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آخرهم يزن الكفارنة.. ارتفاع عدد الأطفال ضحايا حرب التجويع بغزة

 ووفقًا للوثائق الطبية، كان الطفل الكفارنة، البالغ من العمر 10 سنوات، يعاني من عسر البلع الذي كان يضطره إلى طحن أطعمة مثل الموز والبيض. 

 وقد فرت عائلة الكفارنة من شمال غزة إلى مدينة رفح الجنوبية بحثًا عن ملاذ آمن، مثلها مثل آلاف العائلات الفلسطينية الأخرى التي نزحت بسبب الحرب الإسرائيلية الدامية المستمرة منذ خمسة أشهر في شمال وجنوب قطاع غزة. 

 وحذرت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا من خطر المجاعة التي تهدد سبل عيش جميع السكان، خاصة في شمال قطاع غزة. 

وذكرت وكالة الأمم المتحدة أن أربعة من أصل خمسة من أكثر خمسة أشخاص يعانون من الجوع في العالم يتواجدون اليوم في قطاع غزة. 

كما أوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن الأطفال الفلسطينيين يواجهون الجوع والحرمان، ودعت إلى تقديم المساعدات الغذائية. 

 ووفقًا للمنظمة، فإن أكثر من 80% من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد. 

 ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، تقوم القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية معقدة في قطاع غزة، ما أثر على العديد من المستشفيات والمراكز الصحية. 

 وقد تم إغلاق حوالي 31 مستشفى بسبب الهجمات المباشرة ومنع الإمدادات الطبية والوقود، وفقًا لفضائية يورنيوز.


 

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