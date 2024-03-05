"دور العلاج الطبيعي في علاج مشاكل الفقرات" ورشة عمل بصحة قنا

نظمت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة، ورشة عمل مكثفة علي مدار عدة أيام لأطباء العلاج الطبيعي حول دور العلاج الطبيعي في علاج مشاكل الفقرات والرقبة والكتف، وذلك في إطار سعي مديرية الشؤون الصحية بقنا، في تطوير المنظومة الصحية ودعم العاملين بها بالتدريبات النظرية والعملية والتي تزيد الحصيلة العلمية لديهم.

وأكد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن ورشة العمل التي نظمها الدكتور أحمد عبدالرحمن الديب مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية والدكتور مينا جرجس عضو العلاج الطبيعي بالمديرية هدفت إلي تعلم أساليب التقييم الحديثة للمرضى الذين يعانون من مشاكل الفقرات العنقية والكتف والوصول الدقيق الي التشخيص الأمثل الذي يتسني معه وضع خطة العلاج الأنسب للوصول إلى أفضل نتيجة في أسرع وقت وأقل تكلفة تماشيًا مع الظروف الحالية التي تتطلب تقليل التكلفة والمعاناة على المرضى.

وأضاف الديب، أن ورشة العمل قد تطرقت إلي عرض أحدث البروتوكولات التي تستخدم في علاج المشاكل المختلفة في الرقبة والكتف والفقرات للمرضى المترددين علي عيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية المتواجد بها أخصائيين العلاج الطبيعي، مشيرًا إلى استمرار دعم الفرق الطبية بالعديد من ورش التدريب والتطوير بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء اشرف غريب محافظ قنا.