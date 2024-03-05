ميرنا جميل تشبة زهرة الحب بالأحمر الصارخ (صور)

خضعت الفنانة الشابة ميرنا جميل لأحدث جلسة تصوير لتتألق من جديد بأحدث إطلالاتها الساحرة المتناغمة مع موضة 2024.

وتألقت ميرنا جميل بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، بصحية ألوان شولدر، صمم من قماش الكريب باللون الأحمر الصارخ، مكشكش من ناحية الخصر.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة برفع خصلاتها للوراء ذيل حصان مع انسدال بعضه على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير الفاتح في الشفاه.

ميرنا جميل

ميرنا جميل من مواليد 25 يونيو 1992 في الأردن، ممثلة ومذيعة مصرية. شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات.

السيرة الذاتية

كان لجمالها دور كبير في دخولها عالم التمثيل، بدايتها من المسرح مع خالد جلال في عرض مسرحيه بعد الليل وثم انتقلت إلى شركة Tvision لمالكها المنتج طارق الجنايني للعمل في برنامج Saturday Night Live بالعربي كما شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات منها الحصان الأسود مع الفنان أحمد السقا وكان أول ظهور لها في فيلم عصمت أبو شنب للنجمة ياسمين عبد العزيز وفيلم بيكيا للفنان محمد رجب (ممثل) وفي رمضان 2018 قامت بدور البطولة في مسلسل ربع رومي مع مصطفى خاطر ومسلسل اللعبة مع شيكو وهشام ماجد عام 2019 وتم عرضه في رمضان 2020.