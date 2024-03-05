تشغيل محطة مياه الحميدات غرب قنا لخدمة 150 ألف من السكان

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة و تشغيل محطة مياه شرب الحميدات غرب مدينة قنا، تزامنا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

قال المحافظ، إن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها، من خلال المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى قرى المحافظة، لتحسين معيشة المواطنين.

ونوه أن، محطة الحميدات تم رفع كفائتها بقدرة 200 ل / ث بتكلفة تزيد عن 55 مليون جنيه، مؤكدًا أن المحافظة، شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية لتوفير بنية تحتية متكاملة بكافة القرى.

وأوضح المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن مشروع رفع كفاءة تشغيل محطة الحميدات تم تنفيذه بطاقة 2٠٠ لتر / ثانية بنسبة حوالى 40 % لخدمة 120 ألف نسمة بمدينة قنا.

وبيّن إنه تم تعديل منظومة العمل بالمحطة حيث تم الجمع بين المحطة المدمجة والسطحية لتحسين جودة المياه وتحسين كفاءة الإنتاج.

من خلال رفع كفاءة منظومة الكلور وتركيب منظومة إنذار تسريب واعدام لغاز الكلور بما يحافظ على سلامة العاملين والسادة المواطنين قاطنى المنطقة السكنية المحيطة بالمحطة.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالديوان العام.

وخلال اليومين الماضيين، وبالتزامن مع عيد قنا القومي الذي يحل فى 3 مارس سنويًا، افتتاح المحافظ عدة مشروعات بينهما نقطة إسعاف، ومبنى وحدة محلية، ومصنع للنيتروجين، ومصنعين بمنطقة كلاحين قفط الصناعية جنوب قنا.