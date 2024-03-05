شاهد| مصيدة الموت بمركز شباب قرية ميت الخولي عبدالله بدمياط

رصدت عدسة الوفد، مصيدة موت بمركز شباب قرية ميت الخولي عبدالله التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، عبارة عن عمود كهرباء يقع داخل ملعب كرة القدم ويمثل خطورة كبيرة وحقيقية على جميع المترددين علي ممارسة الانشطة الرياضية والمباريات والمشجعين من الجماهير، حيث مشهد عمود الإنارة غير مقبول فى ظل المشكلات والكوارث الناجمه عن الاهمال في صيانة الاسلاك العارية وعدم تغطية أبواب فتحات الاعمدة لضمان عدم خروج أسلاك وكابلات اضاءة الاعمدة منها فعمود الكهرباء الذى يغذى اضاءة الملعب يفتح بطنه ليخرج منه الاسلاك بأكملها مما يمثل خطورة كبيرة على جميع المترددين علي الملعب فحوادث الموت بسبب أعمدة الإنارة المتهالكة تكررت ولاحقتنا الحوادث المؤسفة للمواطنين عبر مرورهم بجوار أعمدة الإنارة في الطرقات أو عند الاستناد عليها والأمر لا يقتصر على أعمدة الإنارة بل يمتد لمحولات الكهرباء في الشوارع والتي نجد أبوابها مفتوحة أو يتم غلقها بأسلاك ضعيفة يسهل التلاعب بها لذلك تتكرر حوادث الكهرباء ونسمع عن حالات من وافتهم المنية ومنهم من أنقذته العناية الإلهية فالكهرباء ليس لها عزيز أو غال لا تمهلنا فرصة لكي ننقذ أنفسنا لذلك علينا نحن أيضا أن لا نمهلها باهمالنا لتقتل بها أرواح أخرى من جميع الأعمار والأرواح

وناشد عدد من الشباب رئيس مركر شباب قرية ميت الخولي عبدالله باتخاذ الاجراءات الفورية لضمان سلامة الارواح من الموت

وناشدوا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لاصدار قرار بمحاسبة المسئول المتقاعس في اجراءات تغطية اسلاك الكهرباء بالعمود مصيدةالموت.