الثلاثاء.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي متصدرا مجموعته، والأمر نفسه للزمالك بعد صعوده متصدرا إلى الدور نفسه من الكونفدرالية.

وتجرى قرعة دور ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 مارس، وتبدأ قرعة الكونفدرالية في الثانية ظهرا، بعدها قرعة دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصرا.

وتبدأ مباريات الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نهاية شهر مارس، أما الإياب في مطلع أبريل المقبل.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي في النسخة الماضية بعد الانتصار عليه في النهائي.

ووفقا للموقع الرسمي لـ كاف، فإن قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية ستقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 مارس، وستكون قرعة الكونفدرالية في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، فيما تقام قرعة دوري الأبطال في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تُقام مباريات الذهاب في ربع نهائي دوري الأبطال مع نهاية شهر مارس وتقام مباراة الإياب في بداية شهر إبريل المقبل.

وكان الأهلي حصد لقب دوري الأبطال في نسخته الماضية على حساب الوداد المغربي بالفوز في المباراة النهائية للبطولة.

وتأهلت فرق صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، أسيك الإيفواري، سيمبا التنزاني، بتروأتلتيكو الأنجولي، الترجي التونسي، الأهلي، يانج أفريكانز التنزاني إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



فيما تأهلت فرق اتحاد العاصمة الجزائري، الزمالك، أبو سليم الليبي، نهضة بركان، الملعب المالي، دريمز الغاني، ريفرز النيجيري إلى ربع النهائي من الكونفدرالية.