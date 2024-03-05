تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم بقتل الطفلة "مكة" بعد احتجازها وتعذيبها والتعدي عليها حتى الموت في منطقة السلام بالقاهرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، القبض على زوج شقيقة والد الطفلة "مكة"، بتهمة الضرب حتى الموت للطفلة، بعد إخطار من المستشفى، يفيد بوصول جثة هامدة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين تعدي زوج عمتها عليها بالضرب حتى الموت، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وفى سياق متصل تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه في أحد شوارع منطقة قصر النيل بالقاهرة

وتعرضت الفتاة المجني عليها للسرقة بالإكراه، وذلك أثناء سيرها في الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

بالفحص وتم تفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، إحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.