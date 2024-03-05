إصابة رضيعة إثر حريق داخل منزل بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بمنزل بناحية نجع الضبع دائرة مركز جهينة غربى سوهاج نتج عن الحريق إصابة رضيعه بحالة اختناق شديد وصعوبة في التنفس وتم نقلها للمستشفى المركزى بجهينة.

تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ من مستشفى جهينة المركزى بوصول طفلة تبلغ من العمر عامين مصابة بحالة اختناق شديد وصعوبة في التنفس على إثر نشوب حريق بمنزل والدها بناحية جهينة.

بالفحص، تبين عقب الإنتقال والمعاينة بنشوب حريق ملك المدعو م . أ . إ يقيم بناحية نجع الضبع بجهينة غربى سوهاج وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده والحد من انتشاره، نتج عن الحريق إصابة نجلة ملك المنزل م . م . أ . غ عامين بحالة اختناق شديد وصعوبة في التنفس، وتم نقلها للمستشفى المركزى بجهينة لتلقى العلاج.

كما نتج عن الحريق أيضا احتراق بعض محتويات المنزل، وجار تشكيل لجنة لبيان سبب الحريق تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيق في الواقعة.