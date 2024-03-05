جولة مرورية في الشوارع والميادين الرئيسية (شاهد)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهالة الحملاوي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية اليوم.

ويشهد شارع الموسكي بالقاهرة كثافات مرورية نسيبة وصولًا إلى شارع عبدالعزيز، وبالاستمرار حتى ميدان طلعت حرب توجد سيولة مرروية، والتي تبدأ تختفي وبالوصول أمام المتحف المصري، أما كوبري أكتوبر حتى شارع شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تبدأ تدريجيا.

الكثافات المرورية

وتستمر الكثافات المرورية في شارع رمسيس حتى شارع الجيش وصولا إلى ميدان العباسية، بينما توجد كثافات بسيطة لدى شارع صلاح سالم، أما كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية حتى طريق العروبة، كما توجد كثافات نسيبة أعلى كوبري المطار تختفي تدريجيا بالدخول على طريق المطار.

محافظة الجيزة

وبالانتقال لمحافظة الجيزة، نجد كثافات نسيبة من آخر شارع فيصل حتى منطقة الطوابق التي تشهد كثافات مرورية كبيرة تقل بالوصول لمحطة التعاون، كما توجد كثافات مرورية أعلى محور صفط وتزداد قبل إشارة جامعة القاهرة، أما شارع الهرم تظهر عليه تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.