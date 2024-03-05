الاتحاد الأوروبي يغرم آبل 2 مليار دولار

بعد أشهر من التكهنات، أصدرت المفوضية الأوروبية رسميًا الغرامة على شركة Apple، وهي أعلى بكثير مما كان متوقعًا في البداية. إن شركة Apple في مأزق لدفع 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) لتقييد تطبيقات بث الموسيقى البديلة على متجر التطبيقات - وهي أول غرامة يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة Apple وثالث أكبر غرامة يتم الإعلان عنها على الإطلاق. ويأتي ذلك بعد تحقيق بدأ في البداية في عام 2020 بعد شكوى قدمتها Spotify تزعم أن Apple اتخذت خطوات لقمع خدمة الموسيقى بسبب المنافسة مع iTunes وApple Music.

أعلنت اللجنة "أن شركة Apple تحظر على مطوري تطبيقات بث الموسيقى إبلاغ مستخدمي iOS بشكل كامل عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوفرة خارج التطبيق ومن تقديم أي تعليمات حول كيفية الاشتراك في مثل هذه العروض." هذه الممارسة، المعروفة باسم مكافحة التوجيه، غير قانونية بموجب قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

ووجد التحقيق أن شركة آبل منعت مطوري التطبيقات من إخبار المستخدمين بسعر أي اشتراكات على الإنترنت أو الفرق في السعر بين عمليات الشراء داخل التطبيق وعمليات الشراء الخارجية. منعت الشركة أيضًا المطورين من تضمين معلومات أو روابط لصفحات شراء الاشتراكات البديلة على مواقعهم الإلكترونية أو في رسائل البريد الإلكتروني. لقد انخرطت شركة Apple في هذه الممارسات منذ ما يقرب من 10 سنوات وربما تسببت في قيام مستخدمي iOS بدفع المزيد مقابل اشتراكات بث الموسيقى أكثر من اللازم بسبب الرسوم التي تفرضها (التي يأخذها المطورون بعد ذلك في أسعارهم). ووجدت اللجنة أن تصرفات شركة آبل أيضًا "أدت إلى ضرر غير مالي"، مما خلق تجربة مستخدم أكثر إحباطًا.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب شائعات في شهر فبراير تفيد بأن شركة Apple ستتعرض لغرامة قدرها 500 مليون يورو (542.6 مليون دولار) بسبب سياسات متجر التطبيقات لمكافحة الاحتكار - أي أقل من ثلث الرقم النهائي. وتقول المفوضية الأوروبية إنها حددت الغرامة بمبلغ 1.8 مليار يورو لتكون "رادعة بما يكفي" لمنع شركة آبل من تكرار أفعالها. ومع ذلك، تخطط شركة أبل لاستئناف القرار.