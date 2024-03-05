ماستركارد تتعاون مع بنك الإسكندرية لتطوير الخدمات المالية وتعزيز النمو الشامل بمصر

أعلنت ماستركارد عن عقد شراكة مع بنك الإسكندرية - أحد بنوك مجموعة انتيسا سان باولو - انطلاقًا من رؤيتهما المشتركة لتعزيز النمو، وتسريع التحول الرقمي، ودعم الشمول المالي. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيستفيد البنك من الحلول التكنولوجية التي تقدمها ماستركارد لدعم استراتيجيته لحلول الدفع وتطوير الخدمات المالية.

بدعم من ماستركارد، سيتمكن بنك الإسكندرية من التركيز على زيادة منتجات البطاقات الائتمانية وتحقيق النمو في أعماله. بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون ماستركارد مع بنك الاسكندرية لتطوير تجربة الدفع لحاملي البطاقات عن طريق إتاحة عروض رقمية جديدة مع تقديم مزايا عديدة تتناسب مع تفضيلات حاملي البطاقات.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن بنك الإسكندرية من استخدام حلول ماستركارد المتقدمة في مكافحة الاحتيال والأمن السيبراني لتعزيز أمان عمليات الدفع لعملائه. ويعكس هذا التحالف الاستراتيجي التزام الكيانين المشترك بإعادة تعريف مستقبل الخدمات المالية من خلال التقدم التكنولوجي ومبادرات النمو الشامل.

قال طارق صلاح - رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإسكندرية:

"يسعدنا تعزيز تحالفنا مع ماستركارد لدعم عملائنا في مصر. نسعى من خلال هذه الشراكة المستمرة إلى إتاحة الاستفادة الكاملة من حلول الدفع المبتكرة لعملائنا بالاستعانة بخبرة ماستركارد الواسعة ومجموعة البرامج والخدمات المتنوعة التي تقدمها".

وقالت إنجي برعي- نائبا الرئيس ومديرة الشركة ماستركارد في مصر: "إن علاقتنا طويلة الأمد مع بنك الإسكندرية في مصر تدفع طموحنا المشترك نحو دعم التحول الرقمي للخدمات المالية، لتسهيل الوصول إلى الأدوات والحلول التي تعود بالنفع على جميع الأطراف. ومن خلال شراكتنا، نلتزم بتقديم تقنيات دفع مبتكرة ومنتجات رقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري".