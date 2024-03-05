كونتكت المالية القابضة تحقق صافي ربح 692 مليون جنيه بزيادة 36%

نمو قوي في إجمالي محفظة كونتكت المالية القابضة التمويلية لتصل إلى 21.2 مليار جنيه في 2023 بزيادة 43%.

أعلنت اليوم شركة كونتكت المالية القابضة عن نتائج الأعمال المجمعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفع الدخل التشغيلي لقطاعي التمويل والتأمين بنسب سنوية 20%، و79% على التوالي خلال العام.

وصاحب ذلك ارتفاع صافي ربح قطاعي التمويل والتأمين بنسب سنوية 30% و84% خلال نفس الفترة.

كما ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة سنوية 14% إلى 693 مليون جنيه خلال عام 2023، بفضل قدرة الشركة على تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة للعملاء وسط التحديات الاقتصادية والتشغيلية الصعبة التي تواجه السوق.

أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للعام المالي 2023

العام المالي 2022 العام المالي 2023 التغيير نشاط التمويل إجمالي المحفظة التمويلية (مليار جنيه) 14.8 21.2 43% الدخل التشغيلي (مليون جنيه) 1.445 1.741 20% صافي الأرباح (مليون جنيه) 480 625 30% نشاط التأمين إجمالي الأقساط التأمينية (مليون جنيه) 948 1.492 57% الدخل التشغيلي (مليون جنيه) 195 349 79% صافي الأرباح (مليون جنيه) 54 99 84% النتائج المجمعة إجمالي الدخل التشغيلي (مليون جنيه) 1.643 2.084 27% صافي الأرباح (مليون جنيه) 511 692 36% معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 21.5% 27.2% 5.7 نقطة صافي الربح المعدل 609 693 14%

قطاع التمويل،

شهدت الشركة نمو إجمالي حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 46% إلى 16.6 مليار خلال عام 2023، مدفوعة بالأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات. ونتج عن ذلك ارتفاع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة سنوية 20% إلى 1.7 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2023، مصحوبًا بارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة سنوية 30% إلى 625 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

قطاع التأمين

فقد حقق نتائج قياسية خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي الأقساط التأمينية 1.5 مليار جنيه تقريبًا، بزيادة سنوية 57%. وصاحب ذلك ارتفاع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة سنوية 79% إلى 349 مليون جنيه، ونمو صافي ربح القطاع بنسبة سنوية 84% ليسجل 99 مليون جنيه بنهاية العام.

وأعربت الإدارة عن اعتزازها بقدرة الشركة على مواصلة أدائها المتميز واختتام العام بتنمية نتائجها المالية والتشغيلية، على الرغم من التحديات الاقتصادية والتشغيلية الصعبة التي تواجه السوق. وأوضحت أن نتائج الشركة تعكس كفاءة الاستراتيجيات التي تتبناها الإدارة لخفض المخاطر وزيادة معدلات النمو وتعظيم القيمة للعملاء، والتي عززت قدرة الشركة على مواجهة التحديات الاقتصادية في السوق المحلي، بالإضافة إلى المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية النمو التي تتبناها على المدى البعيد، وتهيئة الشركة لتحقيق مزيد من النمو والتقدم خلال السنوات القادمة.

وحقق قطاعي تمويل السيارات وشاحنات النقل نموًا قويًا، نظرًا لاستفادة القطاعين من التعافي التدريجي لسوقي السيارات وشاحنات النقل، والارتفاع الملحوظ لأسعارها خلال العام الماضي. وتعكس تلك النتائج استمرار ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال ديسمبر وللشهر الثاني على التوالي، علمًا بأنه من المتوقع استمرار هذا النمو بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية خلال عام 2024. وعلى نحو مماثل، واصل قطاع التمويل الاستهلاكي أداءه القوي، بفضل التوسع بشبكة المتاجر التابعة وإطلاق باقة متنوعة من المنتجات الجديدة وزيادة تواجده في السوق. كما حقق كل من تطبيق "ContactNow"، وموقع "كونتكت كارز دوت كوم"، نتائج مالية وتشغيلية قوية، في ضوء استمرار تطوير باقة المنتجات والخدمات الرقمية المقدمة، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الشركة. أما قطاع التأمين، فقد واصل نموه القوي من خلال شركتي ثروة حياة وثروة للتأمين، في ضوء زيادة تواجده في السوق ونمو المبيعات بين عملاء مختلف قطاعات الشركة، فضلاً عن إطلاق باقة متنوعة من المنتجات الجديدة، بما يضمن تحقيق نتائج سنوية قوية. وأخيرًا، نجح قطاع أسواق الدين في تحقيق نتائج قياسية على الرغم من التحديات السوقية الصعبة، حيث تمكن من إتمام مجموعة من صفقات الإصدار المتميزة بإجمالي قيمة تبلغ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2023، من بينها إصدار أول سندات هجينة لقطاعي التمويل الاستهلاكي وائتمان السيارات في السوق، وهو ما يعكس قدرة الشركة على توفير حلول ابتكارية للتوسع في أسواق ترتيب وإصدار الدين، مع تعزيز معدلات السيولة بالشركة.

منتجات التمويل

جاء قطاعيّ تمويل السيارات والتمويل الاستهلاكي في صدارة القطاعات الأقوى أداءً خلال عام 2023، بنسب سنوية 93% و41% على التوالي. وقد شهد قطاع التمويل الاستهلاكي إقبالًا متزايدًا خلال العام، بفضل جهود الشركة لتحسين وتنويع باقة المنتجات المقدمة، ليشمل ذلك إطلاق منتجات تمويل الدراجات البخارية والمراكب المائية الشخصية وكذلك تمويل حفلات الزفاف والمناسبات، فضلًا عن إبرام العديد من الشراكات الجديدة وتعظيم القيمة من الشراكات الحالية لتزويد العملاء بباقة متنوعة من الحلول التمويلية. وتأتي تلك النتائج المتميزة في ضوء استفادة القطاع من نمو شبكة الفروع ونقاط البيع التابعة للشركة، والتي تضم حاليًا 75 فرعًا متكاملًا و13 نقطة بيع موزعة في مواقع استراتيجية. كما شهد منتج تمويل شاحنات النقل نمو حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 20% خلال عام 2023، بفضل التوسع بشبكة المعارض التابعة وتنوع باقة المنتجات المقدمة للعملاء، ومدعومًا بالتعافي التدريجي لسوق شاحنات النقل. ومن ناحية أخرى، شهد منتج التمويل العقاري انخفاض حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 44% خلال عام 2023، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى توقف تقديم منتج التمويل العقاري لمحدودي الدخل، والذي ساهم سابقًا في تعزيز معدلات النمو بشكل ملحوظ. وعلى صعيد منتجات تمويل رأس المال العامل، فقد شهدت الشركة تراجع حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 20% خلال عام 2023، في ظل النهج المتحفظ الذي تتبنّاه الشركة للتحوط من تقلبات السوق الحالية.

قطاع التأمين

ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بشركة ثروة حياة بنسبة سنوية 72% إلى 739 مليون جنيه خلال عام 2023، نتيجة تحسين وتنويع باقة منتجات التأمين الصحي المقدمة من الشركة، إلى جانب نمو مساهمة منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تحسن أداء الشركة بشكل ملحوظ في أواخر العام بعد نجاح التشغيل الكامل والإطلاق الإلكتروني لنظام الإصدار التشغيلي الجديد الخاص بالشركة. وعلى نحو مماثل، شهدت شركة ثروة للتأمين ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية بمعدل سنوي 45% إلى 752 مليون جنيه خلال عام 2023، بفضل كفاءة الاستراتيجية التي نفذتها الإدارة خلال السنوات الماضية لزيادة تواجد الشركة في السوق وإتاحة خدماتها عبر قنوات تجارية مختلفة.

الصعيد الرقمي

واصلت الشركة تطوير تطبيق "ContactNow"، وهو النسخة المحدثة والعلامة التجارية الجديدة من تطبيق "Contact App"، علمًا بأنه أول منصة مالية رقمية متكاملة في السوق المصري متخصصة في تقديم الخدمات الرقمية المتنوعة التي تلبي مختلف الاحتياجات المالية للعملاء من خلال تجربة استخدام مثالية. كما يتيح التطبيق إمكانية الحصول على موافقات ائتمانية فورية لعملائه باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تمكين العملاء من إدارة حساباتهم ومشترياتهم وسداد الأقساط، وكذلك سداد فواتير المرافق والهاتف المحمول وغيرها من خدمات السداد المتنوعة. وقد بلغ عدد تسجيلات العملاء على التطبيق 296 ألف عملية تسجيل خلال عام 2023، ليبلغ بذلك إجمالي عدد تسجيلات العملاء منذ إطلاق التطبيق 600 ألف عملية تسجيل. كما ارتفع إجمالي عدد طلبات الحصول على تمويل فوري منذ إطلاق التطبيق إلى 271 ألف طلب.

كونتكت كارز دوت كوم

شهد موقع "كونتكت كارز دوت كوم" إقبالًا متزايدًا من قبل المستخدمين، حيث بلغ المتوسط الشهري لعدد مستخدمي الموقع 1.3 مليون مستخدم خلال عام 2023، بينما ارتفع عدد تسجيلات العملاء الجدد بنسبة سنوية 35% خلال نفس الفترة، وذلك على خلفية قيام الشركة بتحويل خدمة الإعلانات المبوبة المجانية إلى خدمة مدفوعة، في خطوة استراتيجية لتنمية إيرادات الشركة. واستكملت الشركة عمليات تطوير الموقع لتعزيز خدمة وكلاء السيارات، وذلك من خلال زيادة اشتراكات التجار والوكلاء، إلى جانب إطلاق خدمة جديدة لتصنيف العملاء بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف من خلالها زيادة مبيعات الإعلانات وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام. وقد أثمرت تلك الجهود عن نمو أعمال خدمة وكلاء السيارات بشكل ملحوظ خلال عام 2023، حيث شهد التطبيق تضاعف عدد الوكلاء والتجار المسجلين بواقع أربع مرات مقارنة بالعام السابق. وخلال الربع الأخير من عام 2023، واصلت منصة "كونتكت كارز دوت كوم"خططها الطموحة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، حيث أطلقت قطاعًا جديدًا لخدمات بيع وشراء الموتوسيكلات، مع إتاحة تلك الخدمات على كل من الموقع والتطبيق، وهو ما يمكنها من تلبية احتياجات شريحة جديدة من العملاء.

الصعيد الإقليمي

تمضي الشركة قدمًا في تنمية أعمالها بدولة كينيا من خلال شركتها التابعة "Almasi"، حيث نجحت الشركة في إبرام عقود تمويلية بقيمة 1.9 مليار شلن كيني منذ انطلاقها، علمًا بأن "Almasi" تمثل ركيزة محورية للشركة، حيث ستتيح لها إمكانية التوسع بأعمالها في السوق الكيني، وكذلك أسواق المنطقة بشكل عام خلال السنوات المقبلة.

ومع قدوم العام الجديد، تعرب الإدارة عن ثقتها التامة في قدرة الشركة على تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي، مع الالتزام بتحقيق أهدافهاعلى المديين القريب والبعيد، مدعومةً بالاستراتيجيات التي تتبناها الشركة لدفع معدلات النمو وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء.

ومن هذا المنطلق، تضع الشركة على رأس أولوياتها مواصلة تعزيز إمكاناتها الرقمية، وإطلاق باقة من الحلول المتطورة عبر تطبيق "ContactNow" وموقع "كونتكت كارز دوت كوم" خلال العام المقبل. كما تعتزم الإدارة تنمية أنشطة قطاع التمويل من خلال إطلاق حلول جديدة ومتنوعة تساهم في تعظيم قيمة محفظتها التمويلية.

وتمضي الإدارة قدمًا في استكشاف ودراسة فرص الاستثمار الواعدة للتوسع بأعمالها في الأسواق الإقليمية، حيث ينصب تركيزها على تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي تطرحها دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تحظى به الإمارات من عوامل محفزة تتوافق بشكل كبير مع نموذج أعمال الشركة، وكذلك مستهدفات النمو التي تسعى الشركة لتحقيقها.