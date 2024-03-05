دول الاتحاد الأوروبي تتخذ إجراءات صارمة ضد عمليات التهريب عبر موانيها

بعد زيادة عمليات التهريب عبر الموانىء الأوروبية تعتزم دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة أكثر ضد الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات عبر موانيها، حيث تلعب تلك الموانىء الرئيسية مثل أنتويرب وروتردام وهامبورج وبريمرهافن دورا كبيرا وخطيرا في عمليات التهريب.

ووفقًا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، فقد قالت "يلفا جوهانسون" المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية عقب اجتماع لوزراء داخلية التكتل في بروكسل أمس الاثنين، إن نحو 70٪ من الكوكايين يأتي عبر هذا المسار.

وأكدت أنه يتعين التركيز على العمل بشكل وثيق مع البلدان المنتجة لتلك المخدرات.

يذكر أنه تم إنشاء تحالف أوروبي لمكافحة تهريب المخدرات في يناير الماضي لتنسيق الإجراءات الأمنية ضد تهريبها ومكافحة تسلل الشبكات الإجرامية إلى الموانىء.

وكان رجال الجمارك في بلجيكا وهولندا أعلنوا في يناير الماضي ضبط كمية قياسية بلغت حوالي 180 طنًا من الكوكايين في عام 2023، بزيادة 20 طنًا عن عام 2022.