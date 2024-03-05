تقلبات جوية وأمطار بمدن السعودية.. حالة الطقس اليوم بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، توقعاته بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 24 شعبان 1445هـ/ 5 مارس 2024، مصدرًا بعض الإنذارات لبعض المناطق.

وتوقع المركز في بيانه عن الطقس اليوم استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما أطلق مركز الأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عديدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في كلا من "مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة والشرقية".

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وفرص لسقوط أمطار متوسطة، وتستمر حتى الساعة الـ التاسعة من مساء اليوم.

كما تتعرض منطقة عسير بأنها تشهد أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل "النماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب"، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

ونبّه المركز المنطقة الشرقية لأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء والعديد، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء، وتواجه أيضًا منطقة الباحة تساقط أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدني في الرؤية، والتي تشمل "الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن"، كما تشهد منطقة جازان أيضًا أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل "الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد"، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.