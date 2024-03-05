تعليق الدراسة في محافظات عمان اليوم.. التفاصيل

يشهد عدد من الدول العربية تقلبات مناخية شديدة من وقت لآخر تحيل بين استكمال العديد من الأعمال والمصالح وعلى رأسها الدراسة الحضورية بالمدارس، واليوم علق عدد من محافظات سلطنة عمان الدارسة بسبب الأحوال الجوية.

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس عن تعليق الدراسة في محافظات ( شمال الباطنة - البريمي- الظاهرة)، اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت الوزارة في بيانها :"إشارة إلى التنبية رقم ( ١) بغزارة الأمطار المتوقعة والصادر من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بشأن تأثر بعض محافظات سلطنة عمان بالمنخفض الجوي أخدود الريان وحرصا من الوزارة على سلامة أبنائها الطلبة فقد تقرر تعليق الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات المهنية التي تشرف عليها الوزارة في محافظات شمال الباطنة والبريمي والظاهرة، وذلك الثلاثاء الموافق ٥ مارس على أن تستأنف الدراسة يوم الأربعاء الموافق ٦ مارس".