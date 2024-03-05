شهدت تراجعًا.. تعرف على أسعار الحديد اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الحديد بالأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس والذي يعد العمود الفقري لأعمال البناء والتشييد وينعكس سعره على الكثير من الأعمال الأخرى المؤثرة على الاقتصاد المحلي والعالمي.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الحديد المتداولة في الأسواق والتي قد تزداد بسبب مصارف النقل والعنصر الجغرافي.

بلغ سعر طن حديد عز 55 ألف جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي 54 ألف جنيه.

وصل سعر حديد بشاى 54 ألف جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد العتال 53 ألف جنيه.

وصل سعر حديد المصريين 53 ألف جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد المعادي إلى 52 ألف جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي 52 ألف جنيه.

سجل سعر طن حديد الجيوشي 52 ألف جنيه.

وصل سعر حديد مصر ستيل إلى 52 ألف جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد عطيه 52 ألف جنيه.

سجل سعر طن حديد سرحان 52 ألف جنيه.

وصل سعر طن حديد العشري إلى 51 ألف جنيه.

بلغ سعر طن حديد بيانكو 51 ألف جنيه.