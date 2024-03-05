527 محضر تموينى متنوع بمحافظة المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز، وذلك على مدار ثلاثة أيام ماضية.

و أسفرت عن تحرير (527) محضر تموينى متنوع ما بين (282) محضر مخالفات مخابز و (245) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

من جانبه أشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها ، محضر ضد المدير المسئول عن محل بيع مواد بناء بالباجور لحيازته 10 طن أسمنت بدون مستندات مجهولة المصدر ، ومحضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية بالشهداء لحيازته 2 طن نشا غذائي مجهول المصدر ، ومحضر ضد صاحب مصنع حلويات بقويسنا لحيازته ألف لتر زيت مستخلص نواة النخيل بدون مستندات ، وفى شبين الكوم.

وتم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب مستودع مواد بناء لحيازتهم 15 طن أسمنت مجهولة المصدر ومحضر ضد صاحب محل مواد غذائية لحيازته 950 كجم عسل أسود مجهول المصدر.

كما تم تحرير عدد 3 محاضر جنح بسرس الليان أحدهما ضد صاحب محل بيع أعلاف لحيازته طن ذرة صفراء مجهولة المصدر وآخر ضد صاحب مخزن بيع مواد غذائية لحيازته 2400 لتر خل بدون مستندات ومحضر ضد محل بيع مواد غذائية لحيازته 225 كجم ملح طعام بدون مستندات مجهول المصدر .