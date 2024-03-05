جامعة المنوفية ترسخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان تنفيذها في أولي فعالياتها

تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة عقدت اليوم أولي فعاليات وحدة حقوق الإنسان بجامعة المنوفية والتي ناقشت ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان تنفيذها ، وأهمية بناء الوعي الإنساني بحقوق الإنسان بصفة عامة ، وحقوق الطلاب ومنسوبي الجامعات بصفة خاصة.

وقد عقدت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور عمرو علاَّم الوكيل الدائم لرئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، والمهندس أحمد نصر المدير التنفيذي لوحدة حقوق الإنسان بالوزارة ،و بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورمنصور محمد أحمد عميد كلية الحقوق ، والدكتور عاطف الفقي مدير الوحدة ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ،والدكتور عبدالله حنفي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ، و الإعلامي أحمد محسن المسئول الإعلامي بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أشار الدكتور أحمد القاصد ، الي ان الجامعة أنشأت وحدة حقوق الإنسان حرصا على حقوق منسوبي الجامعة وإعداد أجيال مثقفة ولديها وعي بمفهوم حقوق الإنسان وإيمانا منها بأهمية ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومفاهيم الديمقراطية في وجدان طلاب الجامعة، بهدف إعدادهم للقيادة في المستقبل، بالإضافة إلي توعوية أعضاء هيئة التدريس والعاملين و الطلاب بحقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة والمجتمع ككل، من خلال عقد العديد من الفعاليات والدورات والندوات والأنشطة ،مؤكدا علي حرص المجلس الأعلى للجامعات على تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان التي كفلها الدستور

وأوضح القاصد أن الجامعات لها دور هام فى توعية المواطنين والطلاب بأهمية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها حرصا على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجتمع.

هذا وقد تضمنت الندوة أيضا استعراض أهم مبادئ حقوق الإنسان منها الحقوق الأساسية كالحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، و الحق في العمل والضمان الإجتماعي والتعليم إلي جانب استعراض الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للإنسان كالحق في الغذاء الكافي، والحقّ في السكن اللائق، وفي التعليم، والصحة، ، والمشاركة في الحياة الثقافية.

وبالإضافة إلى التعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والذي يعد وثيقة أشبه بخارطة طريق عالمية للحرية والمساواة تحمي حقوق كل شخص في كل مكان في العالم، كي يعيش كل شخص حياته متمتعاً بالحرية والمساواة والكرامة .