تشكيل لجان متنوعة للتفتيش على معارض" أهلا رمضان" بالقليوبية

أكد عيد عبدالله أبوزيد - وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه تم تشكيل لجان متنوعة للتفتيش على معارض أهلا رمضان، للاطمئنان من جودة السلع، والالتزام بالأسعار المعلنة من قبل المديرية.

لافتا إلى أن هذا الدور يأتي لضمان وصول السلع إلى مستحقيها، ومنع جرائم التلاعب في أسعار السلع.

كما أن إجمالي المعارض التي تم افتتاحها حتى الآن بمدن المحافظة بلغ 9 معارض، لافتا إلى أن هذه المعارض يتم تنظيمها بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الشركات، ومصانع الأغذية، لافتا إلى أن الأسعار الخاصة بالمنتجات داخل المعرض تقل أسعارها عن مثيلاتها في السوق بنحو 20% عن أسعار السوق المحلية.

جدير بالذكر أن محافظة القليوبية، قامت بافتتاح 9 معارض حتى الآن، بعد إضافة المعارض الأربعة اليوم، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة التوسع في افتتاح معارض تغطي كافة مدن وقرى القليوبية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة ضبط الأسعار، ومحاربة الغلاء بالأسواق، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.