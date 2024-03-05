مصعب البطاط: ياسر حمد مدافع متميز.. وحاولنا ضم وسام أبو علي لقائمة فلسطين في بطولة آسيا

تحدث الدولي الفلسطيني مصعب البطاط، لاعب فريق الفيصلي الأردني عن رأيه في الثنائي وسام ابو علي مهاجم الأهلي، وياسر حمد مدافع الزمالك الجديد، مشيرًا إلى أن الثنائي سيكون لهم تأثير كبير في الكرة المصرية.

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وقال البطاط في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: " الشعور العربي عند جميع العرب واحد، فهي قضية واحدة وكل أنظار الشعب العربي دائمًا تتجه إلى الشعب الفلسطيني، وخاصة أخواتنا في قطاع غزة".

وتابع" "سام أبو علي وياسر حمد يلعبان الآن في الأندية الأكبر في الوطن العربي وأفريقيا وهي إضافة قوية لهم".

وتابع: "ياسر حمد لاعب متميز ومدافع كبير، ووسام أبو علي إيضا كان هناك محاولات لضمه إلى المنتخب الفلسطيني في نهائيات كأس آسيا ولكن ظروف التسجيل منعتنا من ذلك".

وأكمل: "كل مدرب له قرارت فنية، وياسر حمد مستواه متميز وسبق ولعب في الدوري المصري".

وأردف: " لم تكن فترات ياسر الأخيرة جيدة بعض الشي من ناحية قيمة عقوده في الأندية بالإضافة إلى قلة مشاركته في الدوري الهندي ومع المنتخب الأمر الذي أثر عليه ولكن في حال جاهزيته سيظهر أنه مدافع قوي ومتميز ويستحق تواجده في فريق كبير مثل الزمالك.