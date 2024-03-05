محمود أبو رجيلة: استقرار الزمالك الفني والإداري يساعده على حسم القمة لصالحه

تحدث محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق عن توقعاته لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال أبو رجيلة في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر: "مباريات القمة خارج التوقعات ونتمنى تتويج الزمالك بلقب كأس مصر، مباريات القمة تبقى دائما للتاريخ وينتظرها الجميع".

وتابع: "الزمالك يمر بفترة استقرار إداري وفني .. إلغاء مباراة سوار الغيني يصب في مصلحة الزمالك

مطمئن من مستوى الزمالك الفني في مواجهة الأهلي".

وأتم: "نتمناها مباراة قمة تليق باسم الزمالك والأهلي .. إقامة نهائي كأس مصر فرصة ممتازة للجالية المصرية بالخارج".