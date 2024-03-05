إلغاء حفل ختام الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

ترشيدًا للنفقات..

قرر رئيس الدورة الـ ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الناقد عصام زكريا، إلغاء حفل ختام المهرجان ترشيدًا للنفقات، والذي كان مقررًا اليوم الثلاثاء، على أن يتم اعلان الجوائز من خلال مؤتمرًا صحفيًا.



جدير بالذكر أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية ترأسها المخرج ستيفانو سافونا، من ايطاليا، وعضوية كلًا من الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس، من مصر والمخرجة اميكو ستوك، من صربيا، والمخرج دانييل كوتير، من ألمانيا، وتيري جينسبيرج من الولايات المتحدة الأمريكية.

أما لجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، ترأسها، المخرجة أليسا ليبو من الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية كلًا صانعة الأفلام زوي شميدرير من ألمانيا، والفنان صبري فواز من مصر، ودكتورة هندة حوالة من تونس.

بينما تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة، التي يترأسها الدكتورمحمد شفيق،،عضوية كلًا من منار حسني، من مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، من مصر، ويترأس لجنة تحكيم الفيبريسى الناقدة جيهان بوجرين، من المغرب، وعضوية كلًا من الباحثة والناقدة سمية عزام، من لبنان والناقدة ضحى الورداني من مصر.