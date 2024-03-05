أزمة ترك الصلاة.. مقطع فيديو يضع وسيم يوسف في ورطة مع المسلمين

أثار الداعية الإماراتي وسيم يوسف، حالة من الجدل والصدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قال " لن تجد بالقرآن عقوبة لمن ترك الصلاة وليس لمن كفر بها"، والأمر الذي جعل الجماهير يفتحون أبواب النار عليه، واعتبروا يشكك في ثوابت الدين المعلومة.

وسيم يوسف

مقطع فيديو يضع الداعية وسيم يوسف في ورطة

نشر الداعية الإماراتي وسيم يوسف، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على وقع "إكس" تويتر سابقًا، قال فيه :" لن تجد في القرآن قط عقوبة لمسلم ترك الصلاة؛ لأن الصلاة تأتي بالحب والله لا يجبر عبدا على حبه، لن تجد هذا، فالله عز وجل لا يجبر أحدا على حبه، الله عز وجل ما خاطب عقوبة الصلاة للمسلمين خاطب لمن كفر بالصلاة".

لن تجد بالقرآن عقوبة لمن ترك الصلاة وليس لمن كفر بها ؟ لماذا ؟ pic.twitter.com/Sj5R3mtrgA — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) March 2, 2024

وأضاف الداعية وسيم يوسف خلال مقطع الفيديو الذي تسبب في جدل كبير على وسائل السوشيال ميديا :" ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، فهذه عن الكفار، والدليل أن الله ختم الآية: وكنا نكذب بيوم الدين، مضيفا: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ".

وسيم يوسف

وتابع وسيم يوسف حديثه :"هنا يتكلم الله عمن كفر بالصلاة لكن لم يخاطب الله قط مسلما ترك الصلاة؛ لأن الصلاة يريدها الله أن تقبل عليها حبا، ولو ذكرها الله كأنه يجبر المسلم على حبه والله لا يجبر أحدا على حبه".

رواد السوشيال ميديا يفتحون أبواب النار على وسيم يوسف

بعد نشر وسيم يوسف مقطع الفيديو بدقائق قليلة، فتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبواب النار على الداعية الإماراتي، ووصفوا بأنه يحلل الثوابت الدينية على مزاجه، وسرعان ما انهالت عليه التعليقات المهاجمة والتي جاءت كالأتي، " أمة تأخذ دينها من مفسري الأحلام هي قطعاً أمة نائمة"، " تارك الصلاة كافر"، " بكلامك هذا انت تشجع الناس على ترك الصلاة وان المسلم لا يعاقب على تركها"، " لا أعرف لماذا يمارس الفهم السقيم ويفسر القرآن تفسير العاشقين نقول القرآن ليس مطبخ يطبخ فيه نصوص مزاجيه، القرآن كلام الله، جعل الله اياته احكام شرعية ، يستخرج فيه الحكم عام وقد يكون خاص ولذلك ، ان تقول ان القرآن لا يوجد فيهنص يوجب عذاب تارك الصلاة فهذا هو الفهم السقيم ( قال ما سلككم في سقر ؛ قالوا لم نكن من المصلين ) هذا نص صريح على عذاب تارك الصلاة ، فكيف تقول ذلك"، "لا تصلح أن تكون داعية".

وسيم يوسف

وسيم يوسف