أسامة ربيع يكشف موعد الانتهاء من مشروع إزدواج قناة السويس (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تستهدف الانتهاء من مشروع الإزدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس بحلول 2034.

وأوضح ربيع، خلال مداخلة ببرنامج فى المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالى المذاع على فضائية سي بي سي، مساء اليوم : "لدينا مشاريع في قناة السويس مدروسة بشكل جيد، لافتا الى أننا نعمل على اختيار الوقت المناسب لتنفيذها.

وأشار إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة أثناء الشروع في انشائه في البداية، تعرض لهجوم كبير، ولكن وضحت أهميته بعد ذلك، بعد ارتفاعالعائد بشكل كبير وزيادة عدد السفن، متابعا:" مع الوقت ثبت أن المشروع جاء بناء على رؤية واضحة وصحيحة".

وتابع: "نفس الأمر يحدث الآن مع مشروع الإزدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة ، حيث يواجه هجوما، ولكنه مازال في مرحلة الدراسة التي تمتد لتشمل دراسات الجدوى، ونعمل على التجهيز من الآن.

وأردف: "مشروع الإزدواج للقناة يستهدف تحقيق الازدواج الكامل في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي، فهو يمنع الأزمات التي قد تحدث مثلما حدث مع سفينة ايفر جيفن.

الهيئة تعمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية

وأردف أن الهيئة الآن تعمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة، وسيخضع للدراسات المبدئية التي تستغرق في حدود ١٦ شهرا تقريبا.

ولفت ربيع إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة 40 مترا جهة الشرق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 كم، فيما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم من الكم 122 ترقيم قناة إلى الكم 132 ترقيم قناة حيث تمت إزالة ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 75 ٪.

ولفت إلى أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه يتم تمويله من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري ودون تحميل ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية، مثلما حدث بالقطاع الجنوبي، ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28% .