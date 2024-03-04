وكيل صحة الفيوم يناقش تطبيق برنامج مكافحة الميكروبات بالمستشفيات المركزية

عقد الدكتورسامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم اجتماعا مع مديرى المستشفيات ورؤساء الاقسام بالمستشفيات المركزية والنوعية والعام لمتابعة موقف استخدام المضادات الحيوية وتطبيق برنامج مكافحة مضادات الميكروبات فى المستشفيات المركزية وذلك بحضور الدكتورشريف صبحى -مدير الطب العلاجى و الدكتورمحمد عبد الله -مدير ادارة المستشفيات والطوارئ والدكتورة حنان بهاء الدين -مدير ادارة الاسنان والدكتورة رحاب جبيلى -مدير ادارة الصيدلة و هالة احمد -مدير ادارة التمريض بالمديرية والدكتورة رانيا خيرى - رئيس قسم الصيدلة الاكلينيكية و مسئول اليقظة الدوائية.

وقد عرضت الدكتورة رنا ربيع مفتش صيدلة اكلينيكية و مسئول المعلوماتية الدوائية موقف كل مستشفى , وناقش الاجتماع بروتوكولات استخدام المضادات الحيوية والمرور من فريق مكافحة مضادات الميكروبات على المستشفيات وتطبيق برنامج مكافحة مضادات الميكروبات فى المستشفيات المركزية ومعوقات تطبيق البرنامج والاجراءات التصحيحية المطلوبة من كل مستشفى واوصى الاجتماع بضرورة الالتزام بسياسات المضادات الحيوية وبروتوكولات وزارة الصحة والسكان , واعطاء مهلة اسبوع لتلافى السلبيات ومعالجة اوجه القصور ومرور الفريق لاعادة التقييم.

حضر الاجتماع 55 من مديرى المستشفيات ورؤساء الاقسام وتم عقد الاجتماع مساءاليوم بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية.

مكافحة العدوى..

وفى وقت سابق اليوم عقدت ادارة مكافحة العدوى فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتور محمود جبيلى مدير الادارة الاجتماع الشهرى برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بقاعة الدكتورة نبيلة المصرى بمستشفى الصدر تحت اشراف الدكتورة الاء مصطفى -مديرة المستشفى حضره فريق مكافحة العدوى بالمديرية وجميع فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات.

ناقش الاجتماع موضوعات تقييم المستشفيات من حيث تطبيق اجراءات مكافحة العدوى ونسب التدريب الخاصة بكل مستشفى ومدى توافر المستلزمات بكل مستشفى وتطبيق سياسات ترشيد استهلاك المضادات الحيوية وعرض الاجتماعات الشهرية بالمستشفيات

وفى نهاية الاجتماع تم تكريم فريق مكافحة العدوى بمستشفى سنورس لسرعة تلافى السلبيات وحصولهم على اعلى نسبة فى تطبيق اجراءات مكافحة العدوى حسب نموذج (د) عن شهر يناير الدكتورة ندى سيد محمود --رئيس فريق مكافحة العدوى وعزة فضل محمد ودعاء السيد رجب , كما تم تكريم فريق A M R بمستشفى الفيوم العام شيماء سيد وعلا حمدى وفريق الترصد ماريان جرجس واية عبد الباقى لجهودهم داخل المستشفى

وكان من اهم توصيات الاجتماع تكثيف المرور على الاقسام بالمستشفيات و سرعة تلافى السلبيات الموجودة بتقارير المرور والالتزام بالخطة التدريبية وتغطية كافة الفريق الطبى ورفع تقارير اسبوعية عن مدى تطبيق سياسات استهلاك المضادات الحيوية.

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