حرقة المعدة لفترات طويلة تشير إلى حالة سرطانية نادرة

قال الطبيب العام ألكسندر مياسنيكوف، إن حرقة المعدة التي يشعر بها الشخص منذ سنوات تشير إلى تغيرات غير مواتية في المريء.

ونصح الطبيب مياسنيكوف الروس الذين يعانون من حرقة المعدة بشكل دوري بعدم إخمادها بوسائل بدائية، بل استشارة المتخصصين حول أسبابها المحتملة، ولاحظ أن حرقة المعدة لفترة طويلة قد تشير إلى حالة سرطانية.

وأضاف ألكسندر مياسنيكوف: "أن استمرار حرقة المعدة لأكثر من خمس سنوات قد يشير إلى وجود حالة سرطانية".

تحدث حرقة المعدة نتيجة لاختراق محتويات المعدة الحمضية إلى المريء، وأوضح الطبيب أن حرقة المعدة المطولة في بعض الحالات تشير إلى ظهور مريء باريت - وهو اضطراب في الحالة الصحية للمريء يتم فيه استبدال الظهارة الحرشفية بظهارة أسطوانية، أي يتم تعديل الغشاء المخاطي للعضو.

في هذه الحالة، يمكن أن تتغير خلايا الغشاء المخاطي حتى يحدث ورم خبيث (وهذا هو السبب في أن مريء باريت يعتبر حالة سرطانية).

أعراض مريء باريت:

طعم حامض في الفم.

التجشؤ .

ألم، حرقان خلف القص (يميل إلى التكثيف بعد تناول الطعام).

صعوبة في البلع.

زيادة إفراز اللعاب (خاصة أثناء النوم).

السعال الليلي.