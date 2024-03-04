متحدث الحكومة: نسعى للإفراج الجمركي عن بضائع تقدر بملياري دولار

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة المقبلة لها العديد من الانعكاسات الإيجابية في ظل توافر موارد النقد الأجنبي، حيث إن الدولة المصرية بصدد الإفراج عن السلع، موضحًا أن توافر موارد النقد الأجنبي يسهم في تذليل الصعوبات.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز النمو وخفض التضخم إلى أقل من 10% العام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت اجتماعًا اليوم لمتابعة الإفراج عن السلع الضرورية للمواطنين من الجمارك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

ولفت إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية للإفراج عن السلع الغذائية والدواء والسلع الصناعية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه خلال الفترة الماضية أظهر حصر السلع بالجمارك أن حجم السلع الأساسية بالجمارك بلغ 2 مليار دولار وهذا هو الرقم النهائي حتى الآن، مشيرا إلى أن السلع الواردة للجمارك تتغير من وقت لآخر.

وذكر أن "كمية البضائع الموجودة حالياً في الجمارك تقدر بحوالي ملياري دولار أمريكي، وسيزداد الإفراج عن هذه البضائع مستقبلاً، مما سيؤثر على سعر البضائع وتوافرها في السوق بعد زيادة المعروض منها مستقبلاً".

