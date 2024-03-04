أسهل طريقة لعمل عجينة قطايف رمضان

تعد القطايف من أكثر الحلويات الشرقية شهرة في شهر رمضان فهي تتميز بمذاق شهي ولذيذ يحبه الجميع كما أنها تتميز بتعدد طرق تحضيرها بإختلاف الحشوة، ولكن في بعض الأحيان تفضل ربة البيت تحضير العجينة في المنزل لضمان جودتها، لذا نقدم لكي خطوات تحضير عجينة القطايف بالمنزل.





طريقة عمل عجينة القطايف

المكونات

2 كوب لبن

2 كوب ماء

ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 كوب دقيق

كوب سميد

3 ملعقة كبيرة سكر

ملح

للعجن والتحضير:

-يخلط الماء واللبن والدقيق والسميد والسكر والبيكنج صودا والخميرة.

-يقلب الخليط ويمكن إضافة رشة ملح.

-يصب الخليط على مراحل بالكابشة في طاسة على نار وسط حتى النضج.

-انتظري حتى تستوي من أعلى وتأخذ لونا ذهبيا من أسفل.

-ضعيها على قماش قطني لتبرد قبل الحشو.