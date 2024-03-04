جمعية تنمية وطن تنظم أسبوع بيئى مع جامعة الوادى الجديد

أطلقت جامعة الوادى الجديد فاعليات الاسبوع البيئي بالتعاون والتنسيق مع جمعية تنمية وطن وذلك بقاعة المؤتمرات بالمبنى الإداري تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحضور الدكتورة نجوي واعر وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال حسن المنسق العام الانشطة الطلابية بالجامعة ووفد من جمعية تنمية وطن الدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور هشام عيسي مدير البرامج ورئيس مركز التنمية، وسيد عبد المنعم مدير إدارة البرامج وبحضور وليد حمدالله مدير فرع جهاز شئون البيئة بالوادي الجديد، والدكتورة فاطمة طه مدرس بقسم الإعلام بكلية الاداب وبحضور طلاب من مختلف كليات الجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إحياء العمل البيئي والاهتمام بالبيئة من أهم الأنشطة في جامعة الوادي الجديد التي تتضامن مع كافة الجهات لإبراز الاهتمام بالبيئة مؤكداً على دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة نحو الاهتمام بجميع قضايا البيئة

وأضافت الدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن أن شباب الجامعات هم أمل مصر ويجب عليهم أن ينقلوا رسائل التوعية البيئية إلى المحيطين بهم مشيرة إلى أن الاهتمام بالبيئة ليس رفاهية وإنما أسلوب حياة.

IMG-20240304-WA0004

IMG-20240304-WA0018

IMG-20240304-WA0017