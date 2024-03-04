تجديد رخصة شهادتي إعتماد الأيزو"2018: 21001" لحاسبات ومعلومات طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بجهود الكلية في تحقيق النجاح والحصول على تجديد الاعتماد الأكاديمي، مؤكداً ان تجديد الاعتماد يعد دليلا على تميز الخدمات التعلمية بالكلية، ومدى التزامها بتحقيق معايير وأسس المنظمات التعليمية وإدارة الجودة.

ضم الوفد المشكل من الشركة العربية للاستشارات الهندسية، الدكتورة منال درويش، الدكتورة منى الزناتي مراجعين خارجين وأعلن الوفد بعد الزيارة الميدانية لقطاعات الكلية، منح الكلية تجديد رخصة شهادة الايزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015 ، وذلك بحضور الدكتور نانسي الحفناوى القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتورة أمنية البربرى القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أسامة غنيم القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، الدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وأمين الكلية.

من جانبها تقدمت الدكتورة نانسي الحفناوى القائم بعمل عميد الكلية عقب الزيارة وتوصية اللجنة بالمنح، بخالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية ومدير ونائب وحدة ضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين الكلية والإداريين والعاملين والأمن الإداري بالكلية على جهودهم المتواصلة للوصول لمعايير الاعتماد للمرة الثانية على التوالي.