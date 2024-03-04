الإثنين 04/مارس/2024 - 08:44 م 3/4/2024 8:44:11 PM

الفتاة تدعى حبيبة الشماع، تبلغ من العمر 24 عامًا، خريجة كلية إعلام، وتعمل فى مجال الآثاث والديكور، قد استقلت سيارة أوبر للذهاب من مدينتى، حيث تسكن عائلتها إلى موعد فى التجمع الخامس، ما حدث أن قسم شرطة الشروق تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال فتاة مقيمة فى دائرة قسم شرطة التجمع مصابة بجروح فى الرأس واضطراب فى درجة الوعى، ووفقًا لوزارة الداخلية فإن شاهد عيان قال إنه رأى الفتاة تقفز من الباب الخلفى لسيارة وهى مسرعة على طريق السويس فتوقف لمساعدتها، وأخبرته بأن سائق السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى حاول معاكستها فقفزت من السيارة خوفًا من تحرشه بها، وجرى تحديد وضبط السائق وله معلومات جنائية (أى لديه سابقة جنائية)، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقيام السيدة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت النيابة حبس السائق المتهم على ذمة القضية وتكليف الطب الشرعى بأخذ عينات منه لتحليل مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وكذلك إرسال المعطر الذى رشه السائق داخل السيارة للتحليل الجنائى، والتحفظ على السيارة لحين انتهاء التحقيقات بالقضية، الجدير بالذكر أن السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية قد اطمأنت على صحة الفتاة بعد إصابتها فى حادث إلقائها بنفسها من سيارة أوبر، بعد تعرضها لمحاولة اختطاف من السائق، الذى تم القبض عليه وحبسه، ومن مقالى هذا أطالب بسن قوانين لتشديد إجراءات وقواعد تشغيل السائقين فى تطبيقات وسائل النقل الذكى، لا سيما أن تلك الشركات تسمح بتشغيل من لديهم أحكام جنائية، ويتعاطون المواد المخدرة، كما يجب على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الفورية فيما يتعلق بجميع التطبيقات الإلكترونية وشركات تشغيل سيارات النقل الذكى بواسطة استحداث نظام تكنولوجى للمراقبة والمتابعة من قبل الشركة على الرحلات، من خلال سيستم متكامل وكاميرات مراقبة ثابتة، ورصد كامل لمسار الرحلات مع وجود خط ساخن للطوارئ لأى شركة تعمل فى هذا المجال، حتى يتمكن الراكب بالاتصال بهذا الخط الساخن حال حدوث أى مشكلة، وتمثل هذه الواقعة تحديًا جديدًا لمجتمعنا لتعزيز إجراءات السلامة والأمان فى إستخدام وسائل النقل العام لاسيما التى تعتمد على التطبيقات الذكية وذلك من أجل منع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة فى المستقبل، وللحديث بقية إن شاء الله.

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