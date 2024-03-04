جلسة إستماع حول تعديل المخطط الإستراتيجي لمدينة دمنهور

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، جلسة إستماع حول تعديل المخطط الإستراتيجي العمرانى بمجمع دمنهور ، برئاسة محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور وبحضور الدكتور سامي أمين عامر الأستاذ بكلية التخطيط العمراني والعميد الأسبق للكلية جامعة القاهرة، والدكتورة شيماء حلمي مدرس علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور، والدكتور عاطف نصار عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور ، وعدد من التنفيذيين المعنيين ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من رموز وأهالي مدينة دمنهور.

وأكد رئيس مدينة دمنهور على إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تولى اهتماماً خاصاً بالتخطيط للسنوات القادمة فى كافة القطاعات الخدمية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى أهمية التشاور والإستماع للمواطنين فى مختلف القضايا، ووضع حلول لمشاكلهم طبقاً للإمكانات المتاحة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وخطتها المستقبلية الموضوعة .

وتم خلال الجلسة عرض الدراسات الاقتصادية لما تتميز به المدينة من أنشطة إقتصادية وحرفية، وتوقيع تلك الأنشطة على المخططات حتى تسهل إجراءات مزاولتها للمواطنين، وعرض مستجدات الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية للمدينة .

كما تم الإستماع إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التى تم تناوله من الحضور، والتى منها مراعاة البعد الاجتماعي، وكذلك مراعاة الوضع القائم والحرص على عدم ضرر أى مواطن، وكذلك مراعاة الطرق القائمه بالفعل والتنسيق مع الأهالى والشعبين عند إقامة أى مشروع، ومراعاة عدم تضرر السكان من الطرق المقترحة ومراعاة الوضع القائم.